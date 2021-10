Łódzkie: BGK wystawi promesy dla samorządów, którym przyznano pieniądze z Polskiego Ładu

Po przyznaniu dotacji w ramach Polskiego Ładu, Bank Gospodarstwa Krajowego wystawi promesy dla samorządów, a te uruchomią przetargi w ciągu maksymalnie pół roku od otrzymania promes - przekazano podczas konferencji prasowej w Łodzi.

Program Inwestycji Strategicznych, w ramach Polskiego Ładu, to nowa forma wsparcia inwestycji samorządowych. Pomoże to odbudować gospodarkę dotkniętą gospodarczymi skutkami pandemii COVID-19, pobudzi inwestycje we wszystkich regionach Polski - poinformowano w oficjalnym komunikacie.

Operatorem Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

"Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych to rekordowe środki dla samorządów województwa łódzkiego, które zmienią oblicze zarówno małych gmin, jak i dużych miast. Z tych środków powstaną nowe drogi, przedszkola, zostaną zakupione nowoczesne, ekologiczne autobusy. To ponad 1,8 mld zł, które przyczynią się do zrównoważonego rozwoju naszego województwa" - powiedział wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński podczas konferencji prasowej, w której wzięli także udział przedstawiciele BGK.

"To projekt długookresowy, który wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Pilotażowa edycja pobudzi inwestycje w 2785 samorządach w Polsce. Łącznie pomożemy im zrealizować ponad 4 tysiące projektów na kwotę ponad 23 mld zł. Samorządy zrealizują wiele potrzebnych inwestycji, na których skorzystają Polacy i gospodarka" - przekazano w komunikacie BGK.

Jak przypomniano, o przyznaniu dofinansowania decydował premier na podstawie rekomendacji komisji powołanej przy jego kancelarii. Teraz BGK wystawi promesy dla samorządów, a te uruchomią przetargi w ciągu maksymalnie pół roku od otrzymania promes - podano.

Zgodnie z informacją na stronie BGK pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 roku. 9 listopada ruszy kolejny pilotażowy nabór wniosków.

Więcej danych dotyczących naboru wniosków i wyników pierwszej edycji programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych można znaleźć na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego - https://www.bgk.pl/polski-lad/.

