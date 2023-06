Łódzkie: Blisko 200 projektów w głosowaniu wojewódzkiego budżetu obywatelskiego

Na blisko 200 zadań – w tym 182 powiatowych i 15 projektów wojewódzkich – będą mogli głosować mieszkańcy woj. łódzkiego w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego "Łódzkie na PLUS". Głosowanie rozpocznie się 12 czerwca. Na ich realizację zwycięskich projektów przeznaczono 8 mln zł.

Wśród propozycji zgłoszonych przez mieszańców regionu jest m.in. Senioriada i spartakiada sołecka w powiecie bełchatowskim, biblioterapia oraz warsztaty z mozaiki w powiecie łaskim czy plenerowe pokazy filmowe i warsztaty pająka sieradzkiego w łęczyckim.

To niewielka część znajdująca się na ogłoszonej w piątek liście blisko 200 zatwierdzonych do głosowania projektów o charakterze inwestycyjnym i remontowym, a w powiatowych - nieinwestycyjne, np. upowszechnianie sportu, bezpieczeństwo publiczne, edukacja ekologiczna, turystyka, ochrona środowiska, rehabilitacja zdrowotna, upowszechnianie folkloru czy też kultury w nawiązaniu do historii regionu.

Głosowanie rozpocznie się 12 czerwca i potrwa do 30 czerwca. Wtedy mieszkańcy będą mogli oddać swój głos na wybrany projekt wojewódzki i powiatowy. Kartę do głosowania można pobrać ze strony bo.lodzkie.pl, a po wskazaniu na niej wybranego przez siebie projektu wojewódzkiego i powiatowego wrzucić ją do jednej z urn rozmieszczonych w różnych miejscach regionu. Wykaz tych miejsc znajduje się na stronie internetowej budżetu "Łódzkie na PLUS".

Zadania wyłonione w tej edycji budżetu zostaną zrealizowane w 2024 r. Zarezerwowano na ten cel 8 mln zł. Pomysłodawca nie musi się martwić o ich realizację, bo zwycięski projekt staje się zadaniem samorządu i to on za niego odpowiada.

Dotąd na budżet obywatelski przeznaczono w regionie łódzkim 43 mln zł. We wszystkich dotychczasowych edycjach zgłoszono ponad 1,5 tys. projektów, a mieszkańcy regionu oddali łącznie prawie 500 tys. głosów.

Wyniki głosowania w tegorocznej edycji mają zostać ogłoszone do 15 września.

