Łódzkie: Blisko 4 mln zł dotacji z UE na innowacyjną myjnię cystern spożywczych

W pobliżu skrzyżowania autostrad A1 i A2 w Łódzkiem powstanie nowoczesna myjnia cystern spożywczych. Innowacyjna inwestycja za ok. 6,5 mln zł uzyskała blisko 4 mln zł dofinansowania w ramach w konkursu Szybka Ścieżka finansowanego z unijnego Programu Inteligentny Rozwój.

"Program Inteligentny Rozwój z założenia ma charakter inwestycyjny. Tworzenie rozwiązań ukierunkowanych na najwyższą jakość świadczonych usług, a poprzedzonych pracami rozwojowymi, to dla kreatywnych firm szansa na wzmocnienie swojej pozycji, a także na sprzedaż polskich technologii. Z kolei w skali makro innowacyjne projekty w tak newralgicznym obszarze jak przemysł spożywczy i skoncentrowane wokół niego usługi to z pewnością ważny impuls rozwojowy dla całej gospodarki w czekającym nas okresie wychodzenia ze stanu epidemicznego" - podkreśliła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Anna Gembicka.

Nowoczesna myjnia cystern i zbiorników służących do transportu produktów spożywczych ma umożliwić co najmniej dwa razy więcej myć w stosunku do działającej obecnie; poprawią się też parametry całego procesu, dzięki czemu będzie on bardziej ekologiczny. Zgłoszona w konkursie Szybka Ścieżka inwestycja za ok. 6,5 mln zł otrzyma blisko 4 mln zł dofinansowania z unijnego Programu Inteligentny Rozwój (POIR). Technologia przygotowywana jest z myślą o zastosowaniu w Norblin Cars, ale beneficjent nie wyklucza, że w przyszłości będzie sprzedawać swoje rozwiązania także innym firmom działającym w tej branży.

"Wymagania stawiane w sektorze transportu produktów spożywczych, w szczególności w odniesieniu do czyszczenia i mycia cystern, są wyśrubowane; chodzi przecież o bezpieczeństwo konsumentów. Dlatego wspieramy wysiłki polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy mają wizję znaczącej poprawy parametrów całego procesu i uczynienia go bardziej przyjaznym środowisku" - zaznaczył dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wojciech Kamieniecki.

Powstająca w Łódzkiem myjnia cystern i zbiorników służących do transportu produktów spożywczych będzie wykorzystywała innowacyjne oprogramowanie obsługujące klientów od momentu tworzenia zlecenia, poprzez automatyczny proces mycia, aż do przetwarzania historii mycia. Z myślą o środowisku przewiduje się powtórne użycie wody, ciepła i energii. Cele te mają zostać osiągnięte przez opracowanie szeregu rozwiązań, które nie występują w tej branży.

Myjnia ma spełniać wymogi producentów żywności oraz Europejskiej Federacji Organizacji Myjni Cystern (EFTCO); transport czekolad, soków, koncentratów owocowych, olejów roślinnych, tłuszczów zwierzęcych czy mleka wymaga nie tylko doskonałej logistyki, ale też przestrzegania rygorystycznych norm higieny.

Prace przy innowacyjnym projekcie mają rozpocząć się w lipcu, natomiast pierwsze wdrożenie ma nastąpić w ciągu trzech lat.

W Szybkiej Ścieżce, finansowanej z programu Inteligentny Rozwój, nie ma ograniczeń tematycznych poza wymogiem, by projekty B+R wpisywały się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS).