Łódzkie: Buda: do woj. łódzkiego trafią 153 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Do woj. łódzkiego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg trafią 153 mln zł na łącznie 107 inwestycji - poinformował w poniedziałek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda na konferencji prasowej w Łodzi.

"Premier Mateusz Morawiecki ogłosił w poniedziałek wyniki rozstrzygnięcia naboru wniosków infrastrukturalnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To nie do przecenienia program, który już od kilku lat modernizuje naszą okolicę i strukturę drogową. Do woj. łódzkiego trafiają 153 mln zł na łącznie 107 inwestycji. Do wszystkich samorządów w kraju trafi natomiast 2,6 mld zł" - poinformował w poniedziałek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda na konferencji prasowej w Łodzi.

Zdaniem ministra na rozstrzygnięcie naboru od kilku miesięcy czekało wiele samorządów. Jak dodał, biorąc pod uwagę, że w Łódzkiem jest łącznie około 200 samorządów (w tym gminne i powiatowe), można powiedzieć, że co drugi z nich otrzymał bardzo duże dofinansowanie w zakresie modernizacji infrastruktury drogowej.

"Mnie jako posła ziemi łódzkiej oraz powiatu brzezińskiego i łódzkiego wschodniego bardzo interesowało kilka inwestycji, które szczęśliwie znalazły się na tej liście. W pow. brzezińskim - miejscowość Helenów, droga gminna - 308 tys. zł; Tuszyn - remont nawierzchni ul. Komarowej w Rydzynkach; gmina Jeżów, ul. Górna - 615 tys. zł; Rzgów, przebudowa ul. Słonecznej - 490 tys. zł; Andrespol, Janówka - I etap modernizacji - 475 tys. zł" - wymienił Buda.

Minister zapowiedział, że w związku z przekazanymi środkami w wielu miejscowościach regionu łódzkiego pojawią się utrudnienia na drogach. "Od razu proszę wszystkich kierowców o wyrozumiałość, bo tych inwestycji, które będziemy prowadzić, będzie bardzo dużo. Ale ostatecznie za rok, dwa zostaną one zrealizowane, a my wszyscy bardzo na tym skorzystamy" - zaznaczył.

