Łódzkie: Czasowe zatrzymania ruchu na budowanej A1 - w nocy z wtorku na środę

Jedenaście zatrzymań ruchu trwających po ok. 15 minut zaplanowali na noc z wtorku na środę wykonawcy prac na odcinku B budowanej autostrady A1 pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem w woj. łódzkim. Podróżni mogą się na nie natknąć od godz. 23.00 do 5.00.

"W związku z kolejnym etapem prac na odcinku B autostrady A1 pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem, w nocy z wtorku na środę będą wprowadzane czasowe zatrzymania ruchu. Ma to związek z budową wiaduktu drogowego nad autostradą na wysokości miejscowości Huta Porajska - około 5 km przed Kamieńskiem, jadąc od strony Łodzi" - poinformował we wtorek rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi Maciej Zalewski.

Wykonawca będzie układał w tym miejscu belki konstrukcyjne, co - ze względów bezpieczeństwa - wymusza konieczność wstrzymania ruchu. Według Zalewskiego, takich zatrzymań w ciągu nocy będzie jedenaście i nastąpią w godzinach od 23.00 do 5.00. Każde zatrzymanie będzie trwało maksymalnie do 15 minut, po czym nastąpi około półgodzinna przerwa, podczas której ruch będzie się odbywał normalnie.

Odcinek, na którym będą prowadzone prace, można ominąć jadąc z Piotrkowa Trybunalskiego drogą krajową 91 i wracając na drogę krajową nr 1 w Kamieńsku; analogicznie w przeciwnym kierunku.

Jak dodał rzecznik GDDKiA, identyczne prace zaplanowano na przyszły tydzień ze środy na czwartek - 12 i 13 sierpnia. Będą wówczas dotyczyły budowy wiaduktu na węźle Kamieńsk dk nr 1 z droga wojewódzką na 484. Ponieważ konstrukcja przeprawy jest taka sama, jak w przypadku wiaduktu na wysokości Huty Porajskiej, liczba zatrzymań będzie identyczna, a prace będą wykonywane również od godz. 23.00 do 5.00.

"Wydłuży się natomiast objazd, o ile ktoś zdecyduje się pojechać dk nr 91. Z Piotrkowa Trybunalskiego trzeba będzie tą trasą dojechać do Radomska i tam droga krajową nr 42 wrócić na trasę. Podobnie w przeciwną stronę: w Radomsku należy zjechać na dk 42, którą dotrzemy do dk 91 i tą trasą pojechać do Piotrkowa Trybunalskiego" - wyjaśnił.