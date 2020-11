Łódzkie: Do szpitala w Zgierzu trafi 1,2 mln zł z budżetu państwa

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu otrzyma 1,2 mln zł na zakup aparatury i sprzętu medycznego niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Pieniądze te trafią do zgierskiej placówki dzięki przeniesieniu planowanych wydatków budżetu państwa na obecny rok z działu edukacja dotyczącej m.in. kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej na ochronę zdrowia. Rozporządzenie w tej sprawie wydał premier Mateusz Morawiecki.

Kwota 1,2 mln zł przeznaczona zostanie na zakup aparatury i sprzętu medycznego niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dla zgierskiego szpitala.

Decyzją wojewody łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego szpital w Zgierzu od 17 października tego roku do odwołania realizuje świadczenia opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zapewnia 150 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym: 12 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej, siedem łóżek dla chirurgii ogólnej.

Jak napisano w rozporządzeniu, w związku z tym konieczne jest doposażenie szpitala przez zakup aparatury i sprzętu medycznego, tj. urządzeń do dekontaminacji pomieszczeń z zastosowaniem kwasu nadoctowego, wózków do transportu chorych, łóżek szpitalnych z wyposażeniem, elektrokardiografów EKG, kardiomonitorów z kapnografią, central do kardiomonitorów. Powyższy sprzęt ma być "wykorzystywany na stanowiskach dedykowanych pacjentom zakaźnym i jest niezbędny do zagwarantowania odpowiedniej opieki osobom hospitalizowanym oraz zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego".

W uzasadnieniu decyzji o przeniesieniu 1,2 mln zł z działu edukacji na ochronę zdrowia zwrócono uwagę, że w dobie pandemii obawa o zdrowie i życie przełożyła się na niechęć do wszelkich wyjazdów wakacyjnych. W związku z obawą zarażenia wirusem SARS-CoV-2 zaistniały trudności związane z zebraniem wystarczającej liczby uczestników kwalifikujących się do objęcia bezpłatnymi koloniami. Rodzice obawiali się wysyłać dzieci na wyjazdy kolonijne, co wpłynęło na mniejsze zainteresowanie wyjazdami kolonijnymi.