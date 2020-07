Łódzkie: Dodatkowe 9,5 mln zł na wsparcie obszarów wiejskich

9,5 mln złotych, jako dodaktowe środki na wsparcie obszarów wiejskich, pozyskał samorząd województwa łódzkiego z ministerstwa rolnictwa - poinformował na konferencji prasowej członek zarządu województwa Andrzej Górczyński.

Dzięki pomyślnym dla samorządu województwa decyzjom ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi pula środków na wsparcie obszarów wiejskich w regionie powiększy się o kolejne 9,5 mln zł i zasili budżety dwunastu spośród siedemnastu lokalnych grup działania w naszym regionie - podał w czwartek członek zarządu województwa łódzkiego Andrzej Górczyński.

Chodzi o realizację tzw. Inicjatywy LEADER, w ramach której woj. łódzkie dysponowało dotychczas kwotą ponad 131 milionów zł. Teraz pula ta wzrosnie do 140,5 mln złotych.

"Na znacznej większości obszaru województwa łódzkiego ogłoszone zostaną kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy. Prawie 6,5 miliona złotych przeznaczone będzie na tworzenie działalności gospodarczych lub rozwój istniejących przedsiębiorstw" - powiedział podczas konferencji prasowej w Łodzi Andrzej Górczyński. Dodał, że to niezwykle istotne w obecnej, trudnej sytuacji na obszarach wiejskich, szczególnie w rejonach dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa.

"Nabory wniosków ogłaszane będą przez lokalne grupy działania, które pełnią rolę pomocniczą dla zarządu województwa. W specjalny sposób premiowane będą wszelkie inicjatywy gospodarcze szczególnie istotne z punktu widzenia polskiej wsi" - podał Górczyński.

Ułatwiony dostęp do unijnych pieniędzy będą mieli wnioskodawcy, którzy w swojej działalności gospodarczej będą wykorzystywać to, co produkuję lokalni rolnicy oraz założą działalność polegającą na przetwórstwie produktów rolnych i produkcji zdrowej, ekologicznej, niskoprzetworzonej żywności - zapewnił członek zarządu województwa łódzkiego.

Pozostałe środki wesprą lokalną infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną, kulturalną, dzięki czemu powstanie wiele miejsc wypoczynku, między innymi siłownie zewnętrzne i place zabaw, oraz wyremontowane zostaną świetlice Ochotniczych Straży Pożarnych.