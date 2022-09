Łódzkie: Dworzec PKP w Zduńskiej Woli odzyskuje historyczny wygląd

Trwa modernizacja dworca kolejowego w Zduńskiej Woli (woj. łódzkie). Po zakończeniu wspólnej inwestycji PKP PLK i miasta za 4,5 mln zł budynek ma odzyskać historyczny wygląd sprzed 120 lat.

Trwająca od czerwca modernizacja budynku dworca PKP w Zduńskiej Woli, to kolejny etap prac na stacji, gdzie wcześniej przebudowano perony i tory. Teraz remont przechodzi elewacja gmachu i jego wnętrze.

"Usunięto stary tynk, spod którego wyłoniła się zabytkowa cegła. Po zakończeniu prac fasada z czerwonej cegły będzie nawiązywała do dawnego, przemysłowego charakteru Zduńskiej Woli. Dworzec odzyska pierwotny wygląd sprzed 120 lat" - poinformował Rafał Wilgusiak z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Dodał, że wykonawca rozebrał już pokrycie dachowe i wymienił drewnianą konstrukcję. Wewnątrz budynku przygotowywana jest wymiana instalacji, elektrycznej wodnej oraz ciepłowniczej.

Po modernizacji obiekt ma stać się bardziej funkcjonalny. Jak tłumaczył Wilgusiak, zapewni to nowy układ kas biletowych oraz połączenie poczekalni z częścią komercyjną. Łączenie podróży koleją i innymi środkami transportu zapewni zaś budowa stanowisk dla autobusów, miejsca parkingowe oraz stojaki dla rowerów. Powstanie zadaszenie na trasie do przejścia podziemnego, nowe jezdnie i chodniki.

Renowacja dworca to wspólna inwestycja PKP PLK i Urzędu Miasta Zduńska Wola. Ma zakończyć się w grudniu 2023 roku i kosztować 4,5 mln zł. 1,5 mln zł tej kwoty to wkład miasta, a pozostała część pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. To jednocześnie część większego projektu o wartości ok. 50 mln zł pn. "Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego".

Prace na dworcu w Zduńskiej Woli nie wpływają na dostęp do pociągów. Dwa lata temu PKP PLK zmodernizowały stację. Powstały m.in. nowe perony i przejście podziemne z windami. Zainstalowane zostały nowe ławki, wiaty, oświetlenie, oznakowanie i tablice z rozkładami jazdy. Po modernizacji odcinka ze Zduńskiej Woli do Łodzi Kaliskiej pociągi kursują z prędkością do 120 km/h. Tym samym o jedną trzecią skrócił się czas podróży do stolicy województwa.

