Łódzkie: Dzięki współpracy z Polregio uczniowie technikum w Drzewicy zdobędą praktyczne umiejętności i pracę

Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy w woj. łódzkim podpisał umowę z Polregio, dzięki której uczniowie technikum zyskają dostęp do praktyk zawodowych na kolei, a absolwenci znajdą pracę w spółce. "Trzeba rozwijać szkolnictwo zawodowe, bo dziś rynek potrzebuje fachowców" – podkreślił szef MEiN Przemysław Czarnek.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Minister edukacji i nauki wziął w środę udział w uroczystości podpisania porozumienia Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy z kolejowym przewoźnikiem Polregio na rzecz promocji kształcenia zawodowego.

Współpracę nawiązano w ramach programu "Kadry dla Przemysłu", którego inicjatorem jest Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP), większościowy udziałowiec Polregio. Dzięki podpisanej umowie uczniowie kierunku technik transportu kolejowego będą mieli ułatwiony dostęp do praktyk zawodowych na kolei, a przyszli absolwenci łatwiej znajdą pracę w branży.

Jak podkreślił Czarnek, szkoła w Drzewicy i zawarte przez nią porozumienie z największym pasażerskim przewoźnikiem w kraju to przykład rozwoju szkolnictwa branżowego i zawodowego, na który trzeba stawiać, ponieważ obecny rynek pracy potrzebuje fachowców.

"I wy to świetnie wyczuliście. Gratuluję wam i chylę czoła przed wami i waszymi rodzicami. Wybór tej szkoły gwarantuje wam edukację na najwyższym poziomie, edukację zawodową, która doprowadzi was w krótkim czasie na progu waszego dorosłego życia do umiejętności i kompetencji, które będziecie mogli już w wieku 19, 20 lat spożytkować po to, żeby wchodzić w dorosłe życie, mając fach w ręku" - powiedział szef resortu edukacji i nauki.

Wskazał, że w kształceniu widać zmianę trendu i rozwój szkolnictwa zawodowego jest faktem. Jak tłumaczył, jednym z tego przykładów jest uruchomienie naboru wniosków na 120 Branżowych Centrów Umiejętności.

Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy kształci młodzież w zawodach, które umożliwiają rozpoczęcie kariery na kolei. Chodzi zwłaszcza o takie specjalizacje, jak technik transportu kolejowego, technik informatyk i technik logistyk.

"Szkoła będzie współpracować z Zakładem Napraw Taboru w Kruszewcu. Mamy już takie porozumienia z PKP PLK oraz PKP Intercity Remtrak. Te firmy fundują naszym najlepszym uczniom stypendia - od 250 do 550 zł miesięcznie. Na mocy tych porozumień nasi absolwenci mogą podjąć pracę w dobrych państwowych firmach, które za dobrą pracę dobrze wynagradzają. Pragniemy kształcić młodego człowieka pod tak ważną gałąź przemysłu, jaką jest transport kolejowy. Marzy nam się być szkołą resortową" - przyznał dyrektor placówki Marian Pisarski.

Program ARP "Kadry dla Przemysłu" obejmuje działania na rzecz promocji kształcenia zawodowego i tworzenia świadomości w zakresie korzyści płynących ze zdobycia zawodu. Wśród inicjatyw dla uczniów szkolnictwa zawodowego są m.in.: organizacja praktyk zawodowych i zajęć praktycznych, wycieczki do zakładu pracy, wspólne ustalanie programu praktyk, uwzględniającego potrzeby szkoły i przewoźnika, organizacja staży dla absolwentów technikum i szkół branżowych, a także wymiana doświadczeń naukowych i dydaktycznych.

Jak wyjaśnił prezes Polregio Artur Martyniuk, nawiązana ze szkołą w Drzewicy współpraca ma zachęcić uczniów technikum do odbywania praktyk w zakładzie naprawczym przewoźnika, ale przede wszystkim spółka chce, by absolwenci po zakończeniu nauki podejmowali w niej pracę.

"Stawiamy na zawody techniczne i stąd współpraca ze szkołą w Drzewicy. Zakład w Kruszewcu na bieżąco dokonuje przeglądów i remontów naszego taboru, czyli elektrycznych zespołów trakcyjnych. Po rozstrzygnięciu przetargu na dostawę do 200 nowych EZT-ów i pierwszych dostawach, w perspektywie kilku lat będziemy dodatkowo potrzebować wielu dobrze wykształconych i właściwie przygotowanych pracowników. Młodzi specjaliści, którzy zaczną u nas karierę, nie muszą martwić się o stabilność pracy i wynagrodzenie" - zapewnił.

Niewielu z nas będzie stać na auto w przyszłości. Czy samochody będą wygodą tylko dla bogatych? Zobacz nasze najnowsze 1x1 na Kanale Gospodarczym

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl