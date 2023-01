Łódzkie: Firma Rex-Bud za 20 mln zł rozbuduje swój zakład w Zgierzu

Rodzinna firma budowlana Rex-Bud rozbuduje swój zakład w Zgierzu funkcjonujący pod marką handlową RBT. Inwestycja, dzięki której powstaną nowe miejsca pracy i zwiększy się moc produkcyjna, ma kosztować ok. 20 mln zł. Wsparcia firmie udzieli Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

O planach inwestycyjnych spółki Rex-Bud, która działa na rynku budowlanym od 27 lat i specjalizuje się w budowie obiektów przemysłowych, magazynowych, logistycznych oraz handlowych, poinformował we wtorek Mateusz Słonecki z Łodzkiej SSE. Jak przekazał, dzięki wsparciu ŁSSE firma będzie mogła skorzystać z ponad 9 mln zł zwolnienia z podatku dochodowego.

Słonecki wyjaśnił, że obecny zakład Rex-Bud w Zgierzu zajmuje 3,4 tys. m kw. i jest wyposażony w urządzenia pozwalające na wykonywanie profili zimnogiętych oraz konstrukcji z nich złożonych. Po rozbudowie, która ma kosztować ok. 20 mln zł, powierzchnia zakładu oraz jego moce produkcyjne zostaną podwojona - zamiast 12 tys. ton stali rocznie RBT będzie przerabiać 24 tys. ton.

"W ostatnich latach oprócz typowo budowlanych elementów konstrukcyjnych znaczny udział w sprzedaży mają konstrukcje dla instalacji fotowoltaicznych, szczególnie dla farm fotowoltaicznych. Dostarczamy je zarówno na rynek krajowy, jak i europejski. Tym samym dokładamy cegiełkę do rozwoju OZE" - zaznaczył menedżer ds. rozwoju w zakładzie RBT Krzysztof Grad.

Inwestycja w Zgierzu pozwoli na zwiększenie zakresu usług i różnorodności produktów - poszerzenia katalogu o elementy wielkogabarytowe. Przyczyni się także do zwiększenia zatrudnienia o 30 proc., czyli do 43 etatów - podano.

"Od zmiany przepisów w 2018 r., które pozwoliły strefom udzielać pomocy publicznej przedsiębiorcom realizującym inwestycję na prawie każdej nieruchomości, zauważamy większe zainteresowanie tym mechanizmem pomocy wśród MŚP i polskich firm. To nas cieszy, ponieważ widzimy, że powoli udaje nam się odczarować to przeświadczenie, że inwestowanie w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej jest możliwe tylko na wyznaczonych gruntach, w tak zwanych podstrefach, jak to miało miejsce dawniej" - podkreślił prezes ŁSSE Marek Michalik.

Z kolei wiceprezes ŁSSE Agnieszka Sygitowicz zauważa zwiększoną aktywność inwestycyjną w sektorze MŚP, występującą już od kilku lat. Według statystyk ŁSSE tego trendu nie zatrzymała pandemia ani konflikt na Ukrainie.

"Zwiększona liczba podmiotów MŚP w Łódzkiej Strefie to także efekt pakietu korzyści, jaki przygotowaliśmy dla nich. Oprócz pomocy publicznej, związanej z działalnością Polskiej Strefy Inwestycji, to także programy, w których dofinansowujemy szkolenia dla pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorców, budujemy siatkę kontaktów, organizujemy networking, pobudzamy do innowacji w programach akceleracyjnych" - dodała.

Wiceprezes ŁSSE przypomniała, że utworzenie Polskiej Strefy Inwestycji, czyli zmiana przepisów odnośnie udzielania pomocy publicznej przez specjalne strefy ekonomiczne, pozwala na udzielenie zwolnienia z podatku dochodowego firmie, która zamierza zainwestować w dowolnym miejscu i spełni wszystkie kryteria.

Przed wprowadzeniem tego rozwiązania inwestycje objęte pomocą publiczną oferowaną przez strefy mogły być realizowane tylko w wyznaczonych obszarach. Obecnie o taką pomoc do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej może wnioskować każdy przedsiębiorca planujący inwestycję na obszarze woj. łódzkiego, części Wielkopolski i Mazowsza. Po spełnieniu odpowiednich kryteriów zwolnienie z podatku dochodowego może sięgać do 70 proc. wartości inwestycji.

Przez 25 lat do Łódzkiej SSE dołączyło ponad 400 firm, które zainwestowały 29 mld zł i stworzyły blisko 100 tys. miejsc pracy.

Z prof. Jerzym Buzkiem, posłem do Parlamentu Europejskiego o europejskim rynku energii i wspólnych zakupach gazu

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl