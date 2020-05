Łódzkie: Firmy mogą składać wnioski o niskooprocentowane pożyczki

Firmy z woj. łódzkiego dotknięte skutkami epidemii COVID-19 mogą składać już w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego (ŁARR) wnioski o niskooprocentowane pożyczki na bieżącą działalność. Łączna kwota udzielonego w ten sposób wsparcia wyniesie blisko 59 mln zł.

To jedna z form wsparcia dla lokalnego biznesu zaproponowana przez władze samorządu województwa łódzkiego, która została uruchomiona poprzez podpisanie przez zarząd ŁARR umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W jej ramach właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu mogą ubiegać się w agencji o niskooprocentowane pożyczki płynnościowe. W sumie na ten cel przeznaczono blisko 59 mln zł.

Pozyskane pieniądze firmy będą mogły wykorzystać na złagodzenie kryzysu wywołanego stanem epidemii, w tym na utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Pieniądze mogą być przeznaczone m.in. na: wynagrodzenia dla pracowników (w tym także opłacenie składek ZUS i opłat w Urzędzie Skarbowym) oraz zobowiązania publiczno-prawne, spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, zakup towarów i półproduktów.

Pożyczki są oprocentowane w wysokości 0,1 proc. w skali roku dla kwoty do 200 tys. zł z okresem spłaty do 12 miesięcy lub 1,5 proc. w pozostałych przypadkach. Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać w ten sposób do 1 mln zł i z okresem spłaty do 72 miesięcy. Jak podkreśla ŁARR, pożyczka udzielana jest bez prowizji, marży, WIBOR; nie są pobierane opłaty za przyjmowanie wniosków i ich rozpatrzenie.

Wnioski o udzielenie pożyczki oraz szczegółowe informacje na jej temat można znaleźć na stronie www.larr.pl.