Łódzkie: Gliński: Łódź i region bardzo skorzystają na programie inwestycyjnym CPK

Łódź i region bardzo skorzystają na programie inwestycyjnym CPK - podkreślił w środę w Łodzi wicepremier Piotr Gliński. W Łódzkiem ma powstać m.in. 219 km nowych linii kolejowych, a podróż do Warszawy skróci się do 45 minut. W 2023 r. ma rozpocząć się budowa tunelu dla Kolei Dużych Prędkości.

O inwestycjach transportowych w woj. łódzkim związanych z powstaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego wicepremier Gliński oraz pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała mówili w środę podczas konferencji prasowej zorganizowanej na dworcu Łódź Fabryczna. W tym miejscu będzie rozpoczynał się tunel pod Łodzią dla Kolei Dużych Prędkości (KDP). To obecnie najbardziej zaawansowana spośród inwestycji CPK.

Jak zaznaczył Gliński, dzięki realizacji planów budowy, w sumie dwóch tuneli kolejowych pod Łodzią, dworzec Łódź Fabryczna przestanie być stacją "widmo" z niezagospodarowanymi przestrzeniami komercyjnymi i pustymi peronami. Budowa pierwszej podziemnej trasy - realizowana przez PKP PLK dla kolei konwencjonalnej - trwa od maja 2021 r., a w przyszłym roku mają rozpocząć się prace przy budowie tunelu dla Kolei Dużych Prędkości, będących ważną częścią programu inwestycyjnego CPK.

"W momencie kiedy oba tunele zostaną uruchomione dworzec nabierze życia i zostanie zrealizowany cel jego budowy sprzed lat. Łódź Fabryczna zostanie zdynamizowana, jeśli chodzi o połączenia dalekobieżne z całej Polski i całego regionu. To wielka zmiana komunikacyjna mająca również znamiona nowoczesności, choćby w kwestii ekologii" - tłumaczył minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Wskazał, że CPK to nie tylko port lotniczy i drogi, ale także poszerzenie do trzech pasów jezdni w każdą stronę autostrady A2 między Łodzią i Warszawą. "Trzeba wspomnieć, że realizowane jest też domknięcie obwodnicy Łodzi w postaci drogi ekspresowej S14. Południowa część tej trasy zostanie oddana do użytku w połowie tego roku, a północna w kwietniu 2023 r." - ogłosił.

Gliński podkreślił, że Łódź i region bardzo skorzystają na programie inwestycyjnym CPK. "To ogromna szansa rozwojowa dla Łodzi i całego województwa" - przekonywał.

Jak dodał, to program rozwoju cywilizacyjnego, a także kulturowego. Szef resortu kultury zapowiedział bowiem, że na nowym lotnisku mają znaleźć się także rozwiązania przybliżające polską tożsamość, kulturę i dziedzictwo.

Horała wskazał natomiast, że CPK to nie tylko lotnisko, ale - jak zaznaczył - przede wszystkim program budowy nowego systemu transportowego kraju. Jego ważnym elementem jest system nowych połączeń kolejowych. W jego ramach w całym kraju ma powstać blisko 2 tys. km nowych linii kolejowych oraz Kolej Dużych Prędkości. Dzięki temu - podkreślił - wszyscy mieszkańcy Polski mają zyskać dostęp do sieci kolejowej w odległości nie większej niż 30 km od miejsca zamieszkania.

Zdaniem wiceministra infrastruktury i pełnomocnika rządu ds. CPK, województwo łódzkie będzie jednym z największych beneficjentów programu inwestycyjnego CPK . "To tu będą zbiegały się szlaki komunikacyjne, a więc mieszkańcy Łodzi i województwa będą mogli w bardzo dogodny sposób dojechać koleją do różnych części naszego kraju" - wyjaśnił.

Zapowiedział, że w regionie powstanie 219 km nowych linii kolejowych oraz zmodernizowanych zostanie 305 km już istniejących tras. Dzięki temu ponad 2 mln mieszkańców Łódzkiego ma znaleźć się w bezpośrednim zasięgu nowych linii kolejowych.

Horała poinformował, że obecnie trwają prace projektowe przy ważnym elemencie inwestycji, jakim jest 4-kilometrowy tunel dalekobieżny w Łodzi, który ma być dostosowany do KDP. "Początek budowy to 2023 rok, a planowane ukończenie w 2027 r." - powiedział.

Efektem inwestycji ma być m.in. 65 proc. więcej podróżujących pociągami z i do Łodzi Fabrycznej, Widzewa i Kaliskiej oraz dużo większa częstotliwość połączeń m.in. na trasie z Łodzi do Warszawy (z 20 do 87), Wrocławia (z 5 do 24), Poznania (z 4 do 36), Piotrkowa Trybunalskiego (z 5 do 13). Powstanie też zupełnie nowa trasa do Kielc.

Znacząco ma także skrócić się czas przejazdu, w tym z Łodzi do Warszawy do 45 minut, do Wrocławia i Poznania do 70 min, do Sieradza 25 minut.

"Zapewniając duża liczbę szybkich połączeń kończymy z wykluczeniem transportowym i spowodujemy, że zniknie podział na Polskę +A+ i +B+" zaznaczył Horała.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Na ok. 3000 ha ma powstać Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

