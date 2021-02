Łódzkie: Gmina Kleszczów chce, by na terenach pokopalnianych powstał ośrodek olimpijski

Gmina Kleszczów stara się o pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na budowę ośrodka olimpijskiego, w którym w przyszłości zatrudnienie mogliby znaleźć pracownicy kopalni i elektrowni w Bełchatowie - poinformowała w środę Polska Grupa Energetyczna.

Na stworzenie ośrodka olimpijskiego, z którego korzystaliby sportowcy z całego kraju - w tym osoby niepełnosprawne - kleszczowski samorząd zamierza przeznaczyć tereny w sąsiedztwie już istniejącego centrum sportowo-rekreacyjno-konferencyjnego Solpark.

"Jego powstanie byłoby nie tylko istotnym wsparciem rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Pozwoliłoby na tworzenie alternatywnych miejsc pracy dla osób, odchodzących z branży górniczo-energetycznej" - uzasadnił projekt urząd gminy w Kleszczowie.

"Gmina Kleszczów stara się o pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na budowę ośrodka olimpijskiego. Samorząd przekonuje, że zatrudnienie w olbrzymim kompleksie mogliby znaleźć... pracownicy kopalni i elektrowni" - czytamy w środę na Twitterze PGE.

W ubiegłym roku władze gminy podpisały z Grupą PGE umowę ws. zagospodarowania przeznaczonych do rekultywacji terenów pokopalnianych wokół odkrywki węgla brunatnego Bełchatów i 40 h należących do gminy Kleszczów. Już wtedy ogłoszono, że w planach jest budowa ośrodka przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich.

Według podpisanego dokumentu jego sygnatariusze będą współpracować przy "rewitalizacji terenów pokopalnianych, odtworzeniu walorów krajobrazowych oraz rozwoju infrastruktury rekreacyjno-sportowej gminy", przy czym PGE podkreśliła swój zamiar uczestniczenia w tworzeniu nowych miejsc pracy i rozwoju infrastruktury sprzyjającej rozwojowi obszaru bełchatowskiego.

Oprócz środków na stworzenie ośrodka olimpijskiego gmina Kleszczów chce pozyskać od Funduszu Sprawiedliwej Transformacji wsparcie m.in. na budowę gazociągu w strefie przemysłowej Bogumiłów, budowę drogi przez "wkop" oraz modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 24 między Piotrkowem a Bełchatowem z wydłużeniem do Bogumiłowa.

O projekcie zgłoszonym przez najbogatszą polską gminę do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego, napisał lokalny portal ddbelchatow.pl.

GE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna to koncern wchodzący w skład największej grupy energetycznej w kraju - Polskiej Grupy Energetycznej. Spółka zajmuje się wydobyciem węgla brunatnego i wytwarzaniem energii elektrycznej. Centrala koncernu znajduje się w Bełchatowie, pozostałe oddziały - w tym kopalnie węgla brunatnego i elektrownie konwencjonalne - na terenie pięciu województw. Spółka zatrudnia ponad 14 tys. pracowników.

Udział PGE GiEK w rynku wydobywczym węgla brunatnego w Polsce wynosi ponad 85 proc. Należąca do niej Elektrownia Bełchatów jest największym krajowym wytwórcą energii elektrycznej; pokrywa ok. 20 proc. krajowego zapotrzebowania na energię. W bełchatowskiej kopalni wydobywa się 36-38 mln ton węgla rocznie. Spółka ogłosiła cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Głównymi kierunkami mają być inwestycje w nisko i zeroemisyjne źródła energii oraz sieci.