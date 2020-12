Łódzkie: Góra Kamieńsk przygotowana na sezon zimowy

Ośrodek narciarski na Górze Kamieńsk jest przygotowany do sezonu zimowego; gotowe do pracy są wyciągi i urządzenia naśnieżające - poinformowała Sandra Apanasionek z PGE GiEK. Góra ta została usypana podczas powstawania kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie.

Jak wyjaśniła Apanasionek, kolej linowa, wyciąg talerzykowy i przenośnik taśmowy są po odbiorach transportowego dozoru technicznego. Do pracy gotowa jest również instalacja naśnieżająca.

"Jeśli pogoda na to pozwoli, na Górze Kamieńsk będzie można rozpocząć produkcję sztucznego śniegu" - powiedziała. Zwróciła uwagę, że zgodnie z wymogami, do oddania tras zjazdowych do użytku potrzebna jest warstwa minimum 30-50 cm ubitego, wyratrakowanego "białego puchu".

"Przy dobrych warunkach atmosferycznych obsługa stoku potrzebuje ok. 150 godzin pracy, czyli prawie tygodnia, żeby przygotować trasy dla miłośników białego szaleństwa" - dodała.

Cały stok na Górze Kamieńsk jest oświetlony i ratrakowany; przy dobrych warunkach pogodowych narciarze będą mieli do wyboru trzy trasy o zróżnicowanym stopniu trudności. W sezonie na stoku działają: czteroosobowa kolej krzesełkowa o długości 760 m, wyciąg talerzykowy o długości 700, a także zamontowany w ubiegłym roku 150-metrowy przenośnik taśmowy.

Na miłośników białego szaleństwa czekają także szkółka narciarska, wypożyczalnia i serwis. O bezpieczeństwo dbają ratownicy Beskidzkiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Apanasionek podkreśla, że ośrodek na Górze Kamieńsk będzie działał z zachowaniem reżimu sanitarnego i zasad bezpieczeństwa.