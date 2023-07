Łódzkie: Gotowy pierwszy fragment przedłużenia Trasy Górna do autostrady A1

Oddany do użytku we wtorek oddano odcinek drogi wojewódzkiej 714 będący przedłużeniem Trasy Górna, łączącej Łódź z A1 w gminie Brójce. Ukończony został 2-kilometrowy fragment drogi, za który odpowiadał samorząd województwa łódzkiego. Cała trasa ma być gotowa pod koniec roku.

To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w aglomeracji łódzkiej. Realizacja kolejnego etapu budowy Trasy Górna ułatwi dojazd do autostrady A1 mieszkańcom południowej części Łodzi. Oddana do użytku w 2014 roku Trasa Górna, będąca jedną z ważniejszych arterii komunikacyjnych Łodzi, kończy się obecnie na ul. Rzgowskiej. Jej przedłużenie do A1 to wspólna inwestycja miasta Łódź i województwa.

Miasto Łódź zbuduje 5-km odcinek - od ul. Rzgowskiej do rogatek Łodzi. Z kolei Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował właśnie powstanie 2-km fragmentu od rogatek Łodzi do znajdującego się na terenie gminy Brójce autostradowego węzła Łódź Górna.

"Zakończenie tego zadania to świetna informacja dla mieszkańców regionu, również dla mieszkańców Łodzi. To odcinek o szczególnej wadze, bo łączy stolicę województwa i autostradę A1. Jego wykonanie znacznie ułatwi życie kierowcom. Podzieliliśmy ten odcinek na dwie części z miastem Łódź. Ta część, którą realizowało województwo łódzkie została ukończona. Dziękuję wykonawcy za wywiązanie się z zadania w terminie. Do pełni szczęścia brakuje jeszcze odcinka realizowanego przez samorząd miasta Łodzi" - powiedział we wtorek na uroczystości oddania drogi do użytku marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber.

Nowa droga ma 2,3 km. Oprócz nowej nawierzchni, na tym odcinku rozbudowano pięć skrzyżowań, powstała ścieżka rowerowa z dopuszczonym ruchem pieszych, chodniki, dwa przejścia dla płazów pod koroną drogi, nowy most na rzece Ner, sześć zatok autobusowych, 10 przejść dla pieszych z ułatwieniami dla osób niepełnosprawnych, kanalizacja deszczowa, oświetlenie.

Wartość inwestycji będącej po stronie samorząd województwa łódzkiego to ponad 30 mln zł, z czego 19 mln pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 i ponad 2 mln zł z budżetu państwa.

Drugi fragment trasy ma być gotowy w listopadzie br. Wartość budowy 5-kilometrowego odcinka realizowanego przez Łódź to ok. 132 mln zł, z czego ponad 62 mln zł pochodzi z RPO, a 12,5 mln zł z budżetu państwa.

Nowa droga realizowana w ramach miejskiej inwestycji ma mieć po jednym pasie ruchu w obu kierunkach. Nośność trasy przewiduje obciążenia podobne do standardów autostrad i dróg ekspresowych. W rejonie skrzyżowań z ulicami Nowe Górki, Bronisin, Brójecka, św. Kalinowskiego mają powstać ronda. Zaplanowano też wybudowanie sześciu dojazdówek do arterii. Powstanie również droga dla rowerów, posadzonych zostanie 300 drzew i ponad 22 tys. krzewów.

Dzięki inwestycji Łódź zyska trzeci dojazd do węzłów na autostradzie A1. Nowy odcinek Trasy Górna pozwoli też na uruchomienie i sprawną obsługę komunikacyjną nowych obszarów inwestycyjnych o powierzchni ok. 44 ha. Na tych terenach już funkcjonuje pierwszy budynek firmy Amazon o pow. ponad 70 tys. m kw.

Trasa Górna, łącząca al. Jana Pawła II i ul. Rzgowską w Łodzi, została oddana - po ponad dwóch latach budowy - w sierpniu 2014 r. Stanowi ona fragment drogi krajowej nr 91, dzięki któremu udało się wyprowadzić większość ruchu tranzytowego z południowej części miasta. Budowa trasy kosztowała 482 mln zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl