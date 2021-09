Łódzkie: Kończą się prace na odcinku "D" nowej autostrady A1

Kończą się prace na pierwszym z czerech odcinków autostrady A1, jakie powstają na terenie województwa łódzkiego. Jak zapowiadają GDDKiA i wykonawca, jesienią br. kierowcy będą mogli korzystać z obu jezdni na 7-kilometrowym odcinku "D" między Radomskiem i granicą z woj. śląskim.

Fragment od Radomska do granicy woj. łódzkiego i śląskiego to najbardziej zaawansowany pod względem prac odcinek budowy A1 ze wszystkich czterech, jakie powstają na terenie woj. łódzkiego. Latem ubiegłego roku na tej liczącej 7 km części trasy udostępniono do ruchu nową, betonową jezdnię, a obecnie trwają ostatnie roboty przy przekazaniu do użytkowania drugiej nitki i zakończenia inwestycji.

"To najbardziej na południe wysunięty odcinek budowanej w woj. łódzkim autostrady A1. Prace na nim dobiegają końca. Aktualne ich zaawansowanie można ocenić na 95 proc. i zbliżamy się do szczęśliwego finału. Obie jezdnie są już gotowe. Po wschodniej od ponad roku odbywa się ruch w obu kierunkach, ale jezdnia zachodnia też już jest gotowa" - powiedział rzecznik prasowy łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Maciej Zalewski podczas poniedziałkowej wizyty na budowie A1.

Wskazał, że nowa jezdnia - podobnie jak druga nitka - ma blisko 15 metrów szerokości i docelowo znajdą się na niej trzy pasy ruchu oraz pas awaryjny. "Będziemy mieli betonową, wygodną, nowoczesną, bezpieczną autostradę" - podkreślił.

Artur Węsierski, kierownik budowy odcinka "D" z wykonującej inwestycję firmy PUT Intercor dodał, że nowa jezdnia jest przygotowywana do wykonania oznakowania poziomego. "Przy obecnych warunkach pogodowych zakładamy, że uda się to zrobić do końca tygodnia. W tym tygodniu planujemy zakończenie instalacji barier energochłonny. Uruchamiamy też procedurę odbiorową dla nowej jezdni" - wyjaśnił.

Do wypełnienia kontraktu na tym fragmencie trasy pozostały jeszcze drobniejsze prace wykończeniowe wokół autostrady, dróg dojazdowych i serwisowych oraz zlikwidowanie zaplecza budowy.

Węsierski zapowiedział, że cała inwestycja ma zostać przekazana do użytkowania jesienią br.

Roboty na odcinku "D" rozpoczęły się w marcu 2019 r. i poprzedziły je prace projektowe. Zgodnie z podpisaną w 2018 r. umową PUT Intercor na zakończenie inwestycji ma czas do końca października br. Wartość kontraktu to 338,25 mln zł brutto.

Rzecznik łódzkiej GDDKiA poinformował, że intensywne prace toczą się też na budowie pozostałych odcinków A1 w Łódzkiem. "Na odcinkach +A+ (Tuszyn - Piotrków Trybunalski) i +C+ (Kamieńsk -Radomsko) najpóźniej do końca roku będziemy mieli do dyspozycji obie jezdnie. Prace tam będą jeszcze prowadzone, ale nie będą miały one wpływu na użytkowanie autostrady przez kierowców" - zapewnił Zalewski.

Budowę trasy między Tuszynem i Częstochową podzielono na pięć części, z których cztery o łącznej długości 64 km przebiegają przez woj. łódzkie, a jeden przez woj. śląskie (16,9 km).

Fragment "A" (od Tuszyna do węzła Piotrków Trybunalski - 15,9 km) za 478,9 mln zł brutto zrealizuje konsorcjum firm Budimex-Strabag. Te same firmy za 573,1 mln zł brutto wybudują odcinek "C" (od węzła Kamieńsk do węzła Radomsko - 16,7 km), a odcinek "D" (od Radomska do granicy z woj. śląskim - 7 km) za 338,25 mln zł brutto wykona firma PUT Intercor. Najpóźniej ma powstać odcinek "B" między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem (24,2 km), który za 857 mln zł brutto zrealizuje firma Mirbud SA. Z kolei odcinek "E" od granicy woj. łódzkiego do węzła Częstochowa Północ (16,9 km) za 597 mln zł brutto zrealizuje Polaqua Sp. z o.o.

Całkowita długość budowanej na terenie obu województw autostrady liczy 81 km i ma być gotowa na przełomie 2022 i 2023 roku. Realizacja inwestycji o kilka godzin skróci przejazd z Trójmiasta do południowej granicy kraju.

A1 jest jedyną polską autostradą o przebiegu południkowym, przecinającą całe terytorium kraju. Jednocześnie stanowi ona część Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) oraz priorytetowego projektu "Autostrada Gdańsk-Brno/ Bratysława-Wiedeń". Po zakończeniu budowy trasa utworzy główny szlak komunikacyjny łączący Trójmiasto z Czechami w Gorzyczkach, prowadząc przez okolice Torunia, Łodzi i Katowic. Ma też ułatwić dostęp do polskich portów transportom z Czech, Słowacji czy Węgier, a w efekcie zapewnić rozwój rodzimej gospodarki.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl