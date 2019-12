Łódzkie: Koniec przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 716 za 21 mln zł

Nową jezdnię o szerokości 7 metrów wraz z chodnikiem dopuszczającym ruch rowerowy oraz cztery zatoki autobusowe i bezpieczniejsze skrzyżowania zyskała przebudowana droga wojewódzka nr 716 na odcinku między Stefanowem i Rokicinami w woj. łódzkim. Inwestycja kosztowała 21 mln zł.

"To kolejne miejsca na mapie naszego województwa, które będą bezpieczniejsze. Odcinek ponad 4,3 km drogi nr 716 poszerzony został do standardu klasy +G+, wybudowano chodnik, po którym będą mogli poruszać się też rowerzyści. Strategia +komfortowo i bezpiecznie+, którą rozpoczął zarząd województwa łódzkiego przynosi pierwsze efekty" - powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej z okazji zakończenia inwestycji dyrektor departamentu infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Grzegorz Jastrzębowski.

Zmodernizowany gruntownie odcinek trasy 716 dotyczy fragmentu między Stefanowem w pow. łódzkim wschodnim i Rokicinami w pow. tomaszowskim. To część trasy, która przed modernizacją była w złym stanie technicznym, i gdzie dochodziło do wielu wypadków oraz kolizji.

W ramach inwestycji poszerzono do 7 metrów jezdnię, ułożono także 9,6 tys. m kw. chodnika dla pieszych z dopuszczeniem na nim ruchu rowerowego. Powstały cztery zatoki autobusowe i przebudowano cztery skrzyżowania. Wykonano nowe dojazdy do posesji i pól. Droga zyskała nowe oświetlenie, kanalizację deszczową, przepusty oraz kanał technologiczny. Ustawiono nowe oznakowanie poziome i pionowe oraz barierki bezpieczeństwa.

"Na drodze nr 716 notujemy bardzo duży ruch, więc dla mieszkańców Rokicin bardzo ważne jest, by było tu bezpiecznie. Teraz bardzo się to poprawiło. To duża zmiana i liczymy, że kolejne, zapowiadane inwestycje poprawią bezpieczeństwo uczestników ruchu na całym odcinku - od Koluszek do Moszczenicy" - przyznał wójt gminy Rokiciny Jerzy Rebzda.

Inwestycja kosztowała 21 mln zł; 18 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, a kolejne 2 mln zł pozyskano ze środków budżetu państwa.

To kolejny zmodernizowany fragment dw 716. Wcześniej rozbudowano ok. 1 km tej drogi w okolicach Moszczenicy. W planach jest remont fragmentu od Rokicin do Łaznowa (5,5 km). Na terenie powiatu tomaszowskiego trwa również największa wojewódzka inwestycja drogowa - rozbudowa trasy wojewódzkiej nr 713 na 18,5 km odcinku Kurowice - Ujazd za 77,7 mln zł. W tym roku w sumie na modernizację dróg w regionie łódzkim Zarządu Dróg Wojewódzkich wyda blisko 270 mln zł.

"Łódzkie jest jednym z rekordzistów, jeżeli chodzi o tegoroczne wydatki na inwestycje drogowe. Przed nami kolejne duże przedsięwzięcia, jak przetarg i wyłanianie wykonawcy na realizację kolejnego odcinka drogi 713, czyli przejścia przez Tomaszów Mazowiecki" - zapowiedział dyrektor ZDW Mirosław Kukliński.