Łódzkie: Kopalnia Bełchatów posadzi na zwałowisku 240 tys. drzew

Należąca do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Kopalnia Bełchatów w ramach rekultywacji terenów pogórniczych wraz z początkiem wiosny rozpoczęła nasadzenia 240 tys. sosen na ok. 24 hektarach zwałowiska zewnętrznego pola Szczerców (Łódzkie).

Jak przekazała w piątek rzeczniczka PGE GiEK Sandra Apanasionek, dwuletnie drzewka zostaną posadzone na wschodnich i zachodnich skarpach oraz wierzchowinie zwałowiska zewnętrznego pola Szczerców.

Wyjaśniła, że zwałowisko zostało usypane z prawie 1 mld metrów sześc. nadkładu znajdującego się nad pokładami węgla brunatnego. Obecnie górujące nad otoczeniem wzniesienie ma ok. 170 m wysokości. Na zwałowisku do końca 2020 r. w ramach działań rekultywacyjnych posadzano ok. 4 mln drzew, m.in.: sosnę zwyczajną, brzozę brodawkowatą, dąb szypułkowy i bezszypułkowy, olchę czarną, modrzew europejski, lipę drobnolistną, wiąz szypułkowy, buk zwyczajny, klon jawor i jarząb pospolity.

Prezes PGE GiEK Wioletta Czemiel-Grzybowska wskazała, że duża skala produkcji energetycznej spółki przekłada się na zobowiązania wobec środowiska naturalnego. "Proekologiczne działania naszych kopalń istotnie wpływają na zmniejszenie stopnia ich uciążliwości dla środowiska. Na obszarach poprzemysłowych powstają nowe wartościowe ekosystemy charakteryzujące się wyjątkową bioróżnorodnością" - podkreśliła.

Rzeczniczka spółki zwróciła uwagę, że w pobliżu odkrywki Kopalni Bełchatów zrekultywowano już ponad 2200 ha terenów poeksploatacyjnych, w tym tereny Góry Kamieńsk i zwałowiska wewnętrznego pola Bełchatów. 1500 ha przeobrażonych, zalesionych gruntów przekazano zaś Lasom Państwowym.

