Łódzkie: ŁKA od wtorku ogranicza kursowanie pociągów

W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenia się koronawirusa oraz zamknięciem placówek edukacyjnych i instytucji kulturalnych, Łódzka Kolej Aglomeracyjna od wtorku ogranicza kursowanie pociągów – poinformował w piątek PAP regionalny przewoźnik.

Jak przekazała PAP rzeczniczka spółki Joanna Osińska, zmniejszona liczba kursów składów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (ŁKA) będzie obowiązywała od najbliższego wtorku 17 marca do co najmniej 25 marca. Ma to związek z wdrożeniem rozwiązań, mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz decyzją o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych, kin i teatrów.

Mniejsza liczba pociągów będzie obowiązywała na większości tras w regionie obsługiwanych przez ŁKA. Na linii Łódź Widzew - Zgierz przez Łódź Stoki pozostanie tylko osiem z 28 pociągów, na linii z Łodzi do Skierniewic będzie to 28 z 39 pociągów oraz wszystkie 18 pociągów ŁKA Sprinter do Warszawy. Z kolei na trasie z Łodzi do Kutna kursować będzie 18 zamiast 26 pociągów, a z Łodzi do Łowicza pojedzie 28 z 39 pociągów.

Przewoźnik zaznaczył, że oferta nie ulegnie zmianie na trasie z Łodzi do Sieradza, z Łodzi do Piotrkowa i Radomska oraz na linii Kutno - Łowicz - Skierniewice.

Rozkład jazdy uwzględniający wprowadzone ograniczenia można znaleźć na stronie: www.lka.lodzkie.pl.