Łódzkie: ŁKA uruchomi nowe połączenia do Drzewicy i Ostrowa Wielkopolskiego

Dwa nowe połączenia: z Łodzi do Drzewicy oraz do Ostrowa Wielkopolskiego uruchomi w niedzielę 13 grudnia Łódzka Kolej Aglomeracyjna. W nowym rozkładzie jazdy będzie też więcej kursów m.in. do Radomska przez Piotrków Trybunalski.

Połączenie kolejowe z Łodzi do Drzewicy, o które prosili mieszkańcy tego miasta miało zostać uruchomione w połowie roku, jednak jego inauguracja została przesunięta ze względu na pandemię koronawirusa.

Jak zapowiedział regionalny przewoźnik, od niedzieli 13 grudnia na trasie do Drzewicy będzie 12 połączeń bezpośrednich (6 par pociągów). Czas przejazdu całej trasy zajmie ok. 80 minut, a odcinka Tomaszów Mazowiecki - Drzewica ok. 30 minut. Trzy połączenia zostaną skomunikowane z pociągami Kolei Mazowieckich do i z Radomia.

Kolejną nowością w rozkładzie jazdy będzie międzywojewódzkie połączenie z Łodzi przez Sieradz i Kalisz do Ostrowa Wielkopolskiego. Obecnie linia ta obsługiwana jest jedynie przez pociągi Polregio. ŁKA na trasie Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska - Łódź Widzew - Ostrów Wlkp. będzie realizował cztery połączenia - dwa w kierunku Ostrowa i dwa w stronę Łodzi. Jak podreślił przewoźnik, ułatwi to podróże w kierunku Poznania i Wrocławia.

W nowym rozkładzie jazdy ŁKA rozbudowana zostanie też oferta przewozowa na linii komunikacyjnej Łódź - Radomsko przez Piotrków Trybunalski. Z kolei na wniosek podróżnych, 19 z 20 połączeń realizujących przewozy na trasie Łódź - Tomaszów Mazowiecki, pojedzie przez Koluszki.