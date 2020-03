Łódzkie: Marszałek zachęca firmy z regionu do produkcji sprzętu ochronnego

Zakup sprzętu ochronnego dla medyków od firm z regionu - to jedna z inicjatyw Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na poprawę sytuacji przedsiębiorców w czasie epidemii koronawirusa. Kolejnym jest zwiększenie do 100 mln zł puli w konkursie na rozwój małych i średnich firm.

O decyzjach mających poprawić sytuację firm z regionu, które zmagają się ze skutkami gospodarczymi w czasie epidemii koronawirusa, poinformował na wtorkowej wideokonferencji prasowej marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber.

"Sytuacja związana z epidemią z każdym dniem będzie coraz bardziej dotykać naszych przedsiębiorców. Zależny nam na tym, żeby pomoc, jaką możemy jako województwo im zaoferować, była jak największa" - zapewnił marszałek.

Poinformował, że jedną z pierwszych inicjatyw zarządu województwa łódzkiego było zwiększenie środków pochodzących z Unii Europejskiej - z 34 do 100 mln zł - w konkursie adresowanym do małych i średnich firm, dotyczącym zwiększenia ich konkurencyjności poprzez innowacyjne działania, usługi i projekty. Dzięki temu do dofinasowania rekomendowanych zostało nie 15, a 47 projektów.

"Zainteresowanie konkursem było olbrzymie. W normalnych okolicznościach część przedsiębiorców odeszłaby z kwitkiem. W tej sytuacji uznaliśmy, że warto pomóc natychmiast i dokonaliśmy alokacji środków. Pieniądze otrzymają więc wszyscy, którzy złożyli wnioski. Każde przedsiębiorstwo otrzyma pomoc w najszybszym możliwym terminie" - zadeklarował.

Kolejnym przedsięwzięciem marszałka są działania angażujące firmy z województwa łódzkiego do sięgania po zlecenia szycia kombinezonów, maseczek i innych środków ochronnych, na które będą przekazywane publiczne pieniądze na walkę z koronawirusem. Tłumaczył, że pozyskiwanie potrzebnego sprzętu dla szpitali i pogotowia od lokalnych producentów przyniesie podwójną korzyść.

"Zasadnicza korzyść to ochrona pracowników i pacjentów, ale gdyby ten sprzęt udało się wyprodukować tu, w naszym województwie, przez naszych producentów, korzyść byłaby podwójna. Zależy nam na tym, jesteśmy w trakcie rozmów z przedsiębiorcami. Oni są do tego przygotowani, bo wielokrotnie zgłaszali takie możliwości. Znamy już dokładne parametry, jakie kombinezony czy maseczki muszą spełniać i można zacząć ten sprzęt produkować. Chcemy dokonywać jego zakupu w naszym województwie" - zadeklarował Schreiber.

Przypominał, że Łódzkie było w przeszłości liderem rynku włókienniczego w kraju i teraz może nawiązać do tych tradycji, produkując towary, na które jest ogromne zapotrzebowanie.

"Bardzo zależy mi, by tak się stało. Żebyśmy dotarli do producentów, zaangażowali ich, i żeby mogli sięgnąć po przeznaczone na zakup sprzętu pieniądze" - podkreślił.

Na zakup tego typu sprzętu samorząd województwa przeznaczy kilkadziesiąt milionów złotych.