Łódzkie: Miliardy złotych na realizację wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej

Miliardy złotych trafiły do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie łódzkim na realizację wsparcia oferowanego w ramach tarczy antykryzysowej. Wojewoda łódzki, który mówił o tym we wtorek zaapelował m.in. do kolejnych firm o składanie wniosków.

Podczas wtorkowego spotkania z mediami wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński zwrócił uwagę, że koronawirus i wprowadzone z tego powodu ograniczenia spowodowały bardzo poważne konsekwencje gospodarcze zarówno dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jak i dużych firm. Dlatego - jak powiedział - rząd przygotował tarczę antykryzysową, która była "przedstawiana w kilku odsłonach i była nowelizowana".

Mówiąc o wsparciu dla województwa łódzkiego Bocheński poinformował, że z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń przyznano regionowi 154,5 mln zł. "Te pieniądze obejmują prawie 33 tys. miejsc pracy w Łódzkiem" - dodał.

Jak poinformował w ramach tzw. świadczenia postojowego wypłacanego tym przedsiębiorstwom, które musiały zawiesić działalność gospodarczą z powodu obostrzeń epidemiologicznych związanych z koronawirusem, na terenie województwa łódzkiego zostało już wypłaconych 113,3 mln zł, a te świadczenia otrzymało blisko 60 tys. osób.

Wojewoda zwrócił uwagę, że w Łódzkiem przyznano mikroprzedsiębiorcom pożyczki na kwotę prawie 415 mln zł. Jak mówił, jeśli chodzi o sposób rozpatrywania tych wniosków woj. łódzkie jest w czołówce, a jeśli chodzi o kwotowe przyznawanie środków jest w połowie stawki.

Z kolei z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) kwota przyznanego dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Łódzkiem to 89 mln zł. Pomoc otrzymało dotychczas 3,5 tys. tych podmiotów. Natomiast dla osób samozatrudnionych w regionie łódzkim dofinansowanie z tego funduszu to 28,5 mln zł i obejmuje prawie 6 tys. osób.

Jak poinformował Bocheński 1,4 mln zł przyznano z EFS dla organizacji pozarządowych (NGO). Wojewoda zaapelował do nich, aby składały więcej wniosków, bo jest ich mało. "Może nie wszystkie organizacje wiedzą, że mają możliwość dofinansowania, a dobrze by było, aby występowały o tę pomoc" - mówił. Obecnie tylko 43 NGO złożyło wnioski.

Wojewoda przypomniał, że z kolei Polski Fundusz Rozwoju (PFR) ma zapewnić mikro, małym i średnim przedsiębiorcom płynność finansową i ochronę miejsc pracy dzięki współpracy funduszu z bankami komercyjnymi jak i spółdzielczymi. W Łódzkiem wypłacono z PFR 2,4 mld zł. Z pomocy skorzystało ponad 13 tys. firm i objęło ochroną już ponad 114 tys. osób.

Podsumowując Bocheński zaapelował do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, by jak najszybciej składali wnioski do "tarczy antykryzysowej", aby uzyskać te środki.