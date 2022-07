Łódzkie: Na stacjach w Głownie i Strykowie powstają kładki z windami

Kładki z windami na perony, które zwiększą dostępność pasażerów do pociągów kursujących między Łodzią i Łowiczem, powstają na stacjach w Głownie i Strykowie. Prace wymagają zmian w ruchu pociągów na tej trasie. Inwestycja za ok. 18 mln zł ma być gotowa w 2023 r.

"Na stacjach w Głownie i Strykowie budowane są kładki z windami na perony, które zwiększą dostępność do pociągów kursujących między Łodzią i Łowiczem. Będzie dogodne połączenie stacji z miastem. Prace, realizowane bezpośrednio nad torami, wymagają zmian w ruchu pociągów na trasie z Łodzi do Łowicza. Wartość inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Łódzkiego, to ok. 18 mln zł" - poinformował w poniedziałek w przesyłanym PAP komunikacie Rafał Wilgusiak z PKP PLK.

Według inwestora w Głownie i Strykowie prace budowlane wchodzą w zasadniczą fazę. Przygotowane zostały fundamenty pod budowę betonowych podpór, na których osadzona zostanie główna konstrukcja przeprawy nad torami. Każda z kładek będzie liczyła około 42 m długości oraz około 3 m szerokości.

Osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się, podróżnym z ciężkim bagażem czy opiekunom z dziećmi w wózkach lepszy dostęp do pociągów na trasie z Łodzi do Łowicza zapewnią windy.

Budowa konstrukcji nośnych w Głownie i Strykowie bezpośrednio nad torami, podtrzymujących ją podpór, a także remont mostu kolejowego w Głownie, który realizowany jest w ramach oddzielnego zadania, wymagają wprowadzenia zmian w ruchu pociągów. Dlatego od 11 lipca na odcinek Zgierz - Łowicz Główny za wszystkie pociągi ŁKA kursujące na tej trasie wyjechały autobusy. Zmiany zostały uwzględnione w rozkładach jazdy. Informacje są również dostępne na portalpasazera.pl.

Prace w Głownie i Strykowie są realizowane w ramach większego projektu o wartości ok. 50 mln zł netto, dotyczącego budowy zintegrowanych węzłów multimodalnych w regionie łódzkim. Zadanie jest współfinansowane w 85 proc. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt obejmuje również budowę nowego przystanku Pabianice Północ i przebudowę dworca Zduńska Wola.

Prace na stacji Zduńska Wola realizowane są wspólnie z Miastem; powstanie m.in. zadaszenie na trasie do przejścia podziemnego, nowe jezdnie i chodniki, co poprawi funkcjonalność obiektu. Roboty rozpoczęły się w czerwcu i nie wpływają na dostęp podróżnych do pociągów.

