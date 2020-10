Łódzkie: Na trasie kolejowej Koluszki–Łódź Widzew powstanie wiadukt kolejowy

Na trasie kolejowej Koluszki–Łódź Widzew i drodze powiatowej łączącej miejscowości Gałków Duży i Gałków Mały powstanie wiadukt kolejowy. Inwestycja, za ponad 23 mln zł, ma usprawnić układ komunikacyjny we wschodniej części aglomeracji łódzkiej.

Poinformowało o tym w czwartek biuro prasowe spółki PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK). Dodało, że w sprawie inwestycji PKP PLK podpisały umowę trójstronną z Urzędem Gminy Koluszki oraz wykonawcą budowy.

Prezes PKP PLK Ireneusz Merchel podkreśla, że budowa tego wiaduktu to jedna z trzech inwestycji realizowanych w województwie łódzkim przez spółkę w ramach projektu budowy bezkolizyjnych skrzyżowań kolejowo-drogowych. Według niego, te inwestycje zapewnią zwiększenie komfortu podróży oraz bezpieczeństwo przewozów kolejowych i transportu drogowego.

Zadaniem wykonawcy będzie budowa wiaduktu kolejowego dla czterech torów linii Łódź Fabryczna-Koluszki oraz Łódź Kaliska-Dębica. Nowy obiekt zastąpi przejazd kolejowo-drogowy, którym przebiega droga między Gałkowem Dużym i Gałkowem Małym. Inwestycja obejmie też budowę układu drogowego. Przewidziano chodniki i ścieżki rowerowe. Wartość inwestycji to ok. 23,6 mln zł, dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie ok. 11,4 mln zł. Zakończenie prac planowane jest w grudniu 2022 roku.

PKP PLK podkreśla, że budowa wiaduktu kolejowego między Gałkowem Dużym i Gałkowem Małym wpisuje się w realizowany przez spółkę projekt poprawy bezpieczeństwa. Celem jest zastępowanie przejazdów kolejowo-drogowych skrzyżowaniami bezkolizyjnymi. PLK realizują ten program we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i zarządcami dróg.

W województwie łódzkim do projektu "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III" zakwalifikowały się jeszcze dwie inicjatywy budowy skrzyżowań bezkolizyjnych. To wiadukt kolejowy w Andrespolu i wiadukt drogowy w Skierniewicach.

Jak informuje biuro prasowe PKP PLK, w całym kraju w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III" o wartości 312,5 mln zł planowana jest budowa 25 obiektów, w tym 11 wiaduktów kolejowych, 11 wiaduktów drogowych, dwa przejścia dla pieszych pod torami i wiadukt pieszo-rowerowy.

Bezpieczne skrzyżowania zrealizowano już w ramach Krajowego Programu Kolejowego na modernizowanych liniach m.in.: Poznań-Warszawa, Kraków-Rzeszów, Warszawa-Białystok i Warszawa-Lublin. Inwestycje są współfinansowane ze środków budżetowych oraz w ramach projektów unijnych.