Łódzkie: Nocne przerwy w ruchu na budowanej A1 między Tuszynem i Piotrkowem

W ciągu dwóch najbliższych nocy podróżujący autostradą A1 na odcinku między Tuszynem i Piotrkowem Trybunalskim powinni spodziewać się czasowych przerw w ruchu - poinformowała w środę GDDKiA. W ciągu nocy planowanych jest kilkanaście przerw trwających nie dłużej niż 15 minut.

"W związku z kolejnym etapem prac na budowie odcinka Tuszyn - Piotrków autostrady A1, w ciągu dwóch najbliższych nocy należy się spodziewać czasowych przerw w ruchu. Ma to związek z montażem belek konstrukcyjnych na wiadukcie na drodze Bąkowiec - Polesie na 346. kilometrze trasy. W nocy z 2 na 3 grudnia prace będą prowadzone od godz. 19 do godz. 6, zaś w nocy z 3 na 4 grudnia od godz. 19 do godz. 10" - przekazał PAP rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Maciej Zalewski.

Jak wyjaśnił zatrzymania ruchu są konieczne, ponieważ belki będą montowane nad jezdnią, po której odbywa się ruch. Każda z przerw w ruchu będzie nie dłuższa niż 15 minut, po czym oczekujące samochody będą miały możliwość kontynuowania podróży. Takich przerw w ciągu każdej nocy będzie kilkanaście.

Istnieje także możliwość ominięcia tego odcinka budowy drogami krajowymi 12 i 91. Jadąc w kierunku Katowic, na węźle Tuszyn trzeba zjechać na dk 12/91 i dotrzeć nią do drogi ekspresowej S8 na węźle Piotrków Trybunalski Północ, skąd można kontynuować podróż na południe. Jadąc w przeciwnym kierunku, na węźle Piotrków Trybunalski Zachód należy skręcić na drogę S8 w kierunku Warszawy i po dojechaniu do węzła Piotrków Trybunalski Północ skręcić na dk nr 12/92 w stronę Łodzi.