Łódzkie: Nowe perony na stacjach w Pabianicach i Kolumnie

Z nowego peronu w Pabianicach i kolejnego w Kolumnie będą mogli korzystać podróżni dzięki inwestycji PKP PLK w ramach trwającej modernizacji linii kolejowej Łódź Kaliska - Zduńska Wola. Po jej zakończeniu czas podróży skróci się o ok. 15 minut.

Jak poinformowała w środę kolejowa spółka, efekt prac realizowanych na trasie między Łodzią i Zduńską Wolą jest już widoczny m.in. w Pabianicach. Powstał tam wyższy peron, który ułatwia wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Obiekt zyskał nowe lepiej widoczne oznakowanie oraz tablice z rozkładami jazdy. Po zakończeniu wszystkich prac pojawią się jeszcze wiaty i ławki.

Obecnie na pabianickiej stacji trwa budowa nowego przejścia podziemnego dla pieszych, które połączy dwie strony miasta i zapewni lepszą komunikację. Prace w jego wewnętrznej części mają zakończyć się w trzecim kwartale tego roku, nad betonową konstrukcją ułożono już natomiast tory.

W Kolumnie nowy peron oddano do użytku w ubiegłym roku, a w czerwcu będzie można korzystać z kolejnego. Jak zapewniły PKP PLK, wykonawca kończy właśnie prace przy układaniu nawierzchni, montuje ogrodzenie i oznakowanie. Pojawią się także wiaty, oświetlenie LED i dojście pochylnią dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Na trasie Łódź Kaliska - Zduńska Wola podróżni korzystają już z nowych dostępniejszych peronów na stacjach Zduńska Wola i Łask. W Zduńskiej Woli powstało też przejście podziemne z windami.

Na modernizowanej linii obecnie trwają prace m.in. na szlakach Lublinek - Pabianice i Dobroń - Łask. Położono łącznie 28 km nowych torów i sieci trakcyjnej. Wyremontowano 13 obiektów inżynieryjnych, w tym 6 mostów i 2 wiadukty. Zmodernizowano 10 przejazdów kolejowo-drogowych.

Wkrótce roboty obejmą odcinek Łódź Retkinia - Lublinek wraz ze stacją w Lublinku, która zyska dwa nowe perony.

Ostatnią fazą inwestycji będą prace na odcinku Pabianice - Dobroń. Zakończenie przewidziano w połowie 2021 r.

Jak zapowiedział kolejowy przewoźnik, po gruntownym remoncie linii Łódź Kaliska - Zduńska Wola czas podróży między Łodzią a Zduńską Wolą i Sieradzem skróci się o ok. 15 minut. Wartość inwestycji to ok. 387 mln zł netto jest w 65 proc. jest współfinansowane z unijnego instrumentu "Łącząc Europę".