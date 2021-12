Łódzkie: Nowe połączenia kolejowe bez podwyżek cen biletów

"Łódzkie jest jedynym regionem w Polsce, w którym organizator transportu kolejowego nie zdecydował o podwyżce cen biletów wraz z wejściem w życie rozkładu jazdy 2021/2022 " - podał w środę Urząd Marszałkowski w Łodzi. W regionie uruchomiono też szereg nowych połączeń.

"Przywracamy kolej mieszkańcom. Możliwe to było dzięki dobrej współpracy z rządem, który odtworzył infrastrukturę do obsługi pasażerów umożliwiającą uruchomienie tak potrzebnych przewozów. Cieszę się, że co roku możemy informować o poszerzaniu oferty kolejowej w województwie łódzkim. Coraz częściej wychodzimy też poza Łódzkie spełniając oczekiwania naszych pasażerów" - podkreślił marszałek Grzegorz Schreiber.

Jednocześnie Urząd Marszałkowski w Łodzi poinformował, że Łódzkie jest jedynym regionem w Polsce, w którym organizator transportu kolejowego nie podjął decyzji o podwyżce cen biletów wraz z wejściem w życie rozkładu jazdy 2021/2022, obowiązującego od 12 grudnia. W województwie łódzkim przewozy wykonywać będą - jak do tej pory - spółki POLREGIO i Łódzka Kolej Aglomeracyjna.

Wśród ważniejszych nowych połączeń znalazło się to z Poznania przez Łódź do Warszawy. W uzgodnieniu z samorządem wielkopolskim utworzone zostały trzy pary bezpośrednich pociągów z Poznania przez Ostrów Wlkp. do Łodzi i dalej do Warszawy. Stało się to możliwe dzięki powrotowi POLREGIO do obsługi pociągów z Łodzi do Ostrowa Wielkopolskiego.

Rozszerzona została też oferta "studenckich" pociągów pomiędzy Poznaniem a Łodzią. W piątki i niedziele oprócz funkcjonującego połączenia realizowanego przez Koleje Wielkopolskie, miasta połączy para pociągów ŁKA. Do Poznania będzie można dotrzeć w niespełna trzy godziny.

Do 11 par rozszerzona została weekendowa oferta połączeń z Łodzi do Warszawy. Zgodnie z oczekiwaniami pasażerów w pociągach ŁKA i POLREGIO wzajemnie honorowane będą bilety. Do tej pory posiadacze biletów miesięcznych nie mogli jeździć na ich podstawie w weekendy do Warszawy - i to się zmieniło. Wszystkie pociągi kategorii ŁKA Sprinter wjadą na najpopularniejsze warszawskie dworce; Warszawa Centralna - 7 par, Warszawa Śródmieście - 2 pary.

Po zakończeniu remontu torów wracają bezpośrednie połączenia z Łodzi do Kutna. Jednocześnie, w związku z niewystarczającą ofertą połączeń województw łódzkiego i kujawsko-pomorskiego, podjęta została decyzja o sfinansowaniu wydłużenia dwóch par pociągów ŁKA do Włocławka. Będą prowadzone dalsze uzgodnienia z woj. kujawsko-pomorskim w celu rozszerzenia oferty. Podróż z Łodzi do Włocławka zajmie około dwie godziny.

Rozszerzona została także oferta pociągów pomiędzy Radomiem a Łodzią poprzez uruchomienie w weekendy bezpośredniej pary pociągów ŁKA. Trasę do Radomia pociągi pokonają w niewiele ponad dwie godziny. Poza tym uruchomiona została dodatkowa para pociągów z Łodzi do Radomska i uzupełniona oferta dojazdów w weekendy z Wielunia do Tarnowskich Gór.

Z kolei dzięki współpracy z woj. świętokrzyskim po 12 latach przerwy uruchomione zostały przewozy pomiędzy Łodzią a Skarżyskiem Kamienną. Na trasie dostępne będą 4 pary połączeń, w tym 3 pary bezpośrednie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl