Łódzkie: Nowy przystanek kolejowy między Tomaszowem Mazowieckim i Opocznem

Między Tomaszowem Mazowieckim i Opocznem rozpoczęła się budowa nowego przystanku o roboczej nawie Tomaszówek - poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Wartość zadania, które ma usprawnić komunikację na linii Łódź - Opoczno, wynosi 2,8 mln zł.

"Budowa nowego przystanku o roboczej nazwie Tomaszówek, położonego na linii Łódź - Opoczno (nr 25) między stacją Bratków i przystankiem Szadkowice, zaczęła się od wzmocnienia gruntu pod budowę nowego peronu i przylegającego toru. Zdemontowano już szyny i podkłady na długości ponad 200 metrów" - poinformowały PKP PLK w komunikacie przysłanym PAP.

Peron powstanie w pobliżu skrzyżowania torów z drogą gminną Tomaszówek - Bratków. Inwestycja zwiększy dostęp do kolei i zapewni lepsze warunki podróży w powiecie opoczyńskim.

Inwestor przewiduje budowę 200-metrowego peronu o wysokości 0,76 m. Zamontowane zostaną wiaty i ławki; będzie oświetlenie LED, a także tablice z czytelnym oznakowaniem i gabloty informacyjne z rozkładami jazdy. Peron zostanie dostosowany do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Inwestycja obejmuje również wymianę torów w rejonie przystanku oraz remont nawierzchni asfaltowej na przejeździe kolejowo-drogowym.

Budowa przystanku oraz realizowane w ramach oddzielnego zadania prace na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Końskie spowodowały zmiany w rozkładzie jazdy. Od 16 lipca do 6 sierpnia za wszystkie pociągi pomiędzy Tomaszowem i Opocznem kursują autobusy zastępcze. Informacje są dostępne na portalpasazera.pl.

Inwestycja realizowana jest w formule "projektuj i buduj". Wartość prac to ok. 2,8 mln zł, a ich zakończenie planuje się do końca 2022 r.

Będzie to kolejny przystanek wybudowany w ramach rządowego programu o wartości 1 mld zł, którego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki. W programie na lata 2021-2025 uwzględniono 355 lokalizacji w całej Polsce.

W województwie łódzkim projekt przystankowy obejmuje również Jedlicze k. Zgierza, Zgierz Rudunki, Stare Grudze, Izabelów, Łódź Zarzew, a także trzy przystanki: Żakowice Południowe, Głowno Północne i Zaosie, które na początku lipca zostały przesunięte z listy rezerwowej na podstawową.

