Łódzkie: Nowy rozkład ŁKA z pociągami do Opoczna i Skarżyska Kamiennej - od niedzieli

Od niedzieli zacznie obowiązywać nowy roczny rozkład jazdy pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, w którym znalazły się także nowe połączenia – do Opoczna i Skarżyska Kamiennej. Nowości pojawią się również w rozkładach pociągów z Łodzi do Poznania, Radomia i Łowicza.

"Od 11 grudnia zacznie obowiązywać nowy roczny rozkład jazdy pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, który zakłada obsługę nowych relacji - Opoczna i Skarżyska Kamiennej. Oprócz obsługi linii kolejowej nr 25 na odcinku do Skarżyska-Kamiennej, zaplanowano również uruchomienie sobotniego przyspieszonego pociągu do Poznania, rozszerzenie oferty połączeń do i z Radomia do dwóch par kursujących w weekendy oraz parę połączeń przyspieszonych z Łowicza do Łodzi" - poinformowała rzeczniczka ŁKA Joanna Osińska.

W niedzielę wyjedzie pierwszy pociąg relacji Łódź - Opoczno - Skarżysko Kamienna. Czas przejazdu między Łodzią a Opocznem szacowany jest na 78 minut, co oznacza, że mieszkańcy powiatu opoczyńskiego zyskają szybkie połączenie ze stolicą regionu. Jak podaje rzeczniczka ŁKA, relację obsługiwać będzie 12 pociągów, natomiast kolejnych 5 składów pojedzie na odcinku Koluszki - Opoczno oraz Tomaszów Mazowiecki - Opoczno - Tomaszów Maz.

Poza granicę regionu, do Skarżyska-Kamiennej w woj. świętokrzyskim, będzie można podróżować trzema parami pociągów. Uruchomienie tych połączeń było możliwe dzięki zakupowi pięciu pociągów hybrydowych o napędzie elektryczno-spalinowym, które mogą obsługiwać niezelektryfikowane odcinki kolejowych tras.

Korzystne zmiany nastąpią także na liniach obwodowych ŁKA, które zwykle wykorzystywane są do codziennych dojazdów przez łodzian i mieszkańców miast satelickich. Na linii Zgierz - Łódź Kaliska - Łódź Widzew, dzięki zakończeniu prac remontowych na stacji Łódź Chojny, zwiększy się liczba połączeń. Na odcinku Łódź Kaliska - Łódź Widzew pojedzie 108 pociągów, natomiast na odcinku Łódź Kaliska - Zgierz 89 pociągów.

Z kolei na linii Zgierz - Łódź Widzew przez Łódź Stoki kursować będzie łącznie 40 pociągów, obsługując m.in. bezpośrednie połączenia do Sieradza i Głowna oraz z Łodzi Fabrycznej do Zgierza i Głowna.

Na linii Poznań - Sieradz - Łódź Widzew/Łódź Fabryczna połączenia obsługiwać będzie 35 pociągów. W godzinach szczytu jednostki pojadą ze stacji Łódź Kaliska co pół godziny, 10 i 40 minut po pełnej godzinie.

Z kolei w soboty uruchomiony zostanie poranny pociąg przyspieszony do Poznania, wyjeżdżający o godz. 9.10, który dotrze do stolicy Wielkopolski w południe. Wyjazd z Poznania zaplanowano o godz. 16:41, natomiast przyjazd do Łodzi Kaliskiej o godz. 19:36.

W dni robocze nadal będzie kursować para pociągów przyspieszonych - poranny z Sieradza i popołudniowy z Łodzi, z rekordowym czasem przejazdu - 29 minut z Łodzi do Zduńskiej Woli i 40 minut do Sieradza. Dodatkowo pociąg przyspieszony popołudniowy pojedzie w bezpośredniej relacji Zgierz - Sieradz.

Jeśli chodzi o linię Łódź Fabryczna - Tomaszów Mazowiecki - Drzewica/Radom, to obsłuży ją 18 pociągów. Rozszerzona zostanie oferta połączeń do i z Radomia do dwóch par kursujących w weekendy.

Pojawi się także nowe połączenie z Drzewicy o godzinie 5:01, które zapewni dojazd do Łodzi na godzinę 7:00. W Drzewicy zostaną zachowane skomunikowania z pociągami spółki Koleje Mazowieckie kursującymi do i z Radomia.

Na linii Skierniewice - Łowicz - Kutno za wszystkie pociągi w tej relacji pojadą autobusy. Jak wyjaśniła rzeczniczka ŁKA, stworzenie optymalnego rozkładu jazdy nie jest obecnie możliwe z powodu trwających prac związanych z przebudową stacji Kutno i linii kolejowej na odcinku Kutno - Łowicz.

"Aby zrekompensować uciążliwości związane z dłuższym czasem przejazdu autobusami, wyznaczono dodatkowe miejsca postojów autobusów na odcinku Skierniewice - Łowicz, a kontynuowanie dalszej podróży pociągami możliwe będzie od stacji Skierniewice" - dodała.

Natomiast na linii Łódź - Łowicz wprowadzone zostaną dodatkowe dwie pary pociągów, czyli łącznie będą 34 połączenia. Zaplanowano także jedną parę połączeń przyspieszonych (ŁP) z Łowicza do Łodzi. Pociąg pojedzie do i z Łodzi Widzewa, a od Łodzi Kaliskiej w kategorii ŁP z ograniczoną liczbą zatrzymań do i z Łowicza. Pociąg będzie kursował w dni robocze, z postojami jedynie na stacji Łódź Żabieniec, Łódź Radogoszcz Zachód, Zgierz, Stryków, Głowno, Łowicz Przedmieście, Łowicz Główny.

Przejazd do Łodzi Kaliskiej w porannym szczycie zajmie 52 minut, natomiast do Łowicza w szczycie popołudniowym 50 minut. Skróci to czas przejazdu na wskazanym odcinku o ok. 10 minut. Pociąg do Łodzi Kaliskiej przyjedzie o godzinie 7:45, odjedzie o godzinie 15:47. W godzinach szczytu popołudniowego pociągi z Łodzi pojadą co pół godziny, 17 i 47 minut po pełnej godzinie.

Linię ŁÓdź - Kutno obsługiwać będzie 27 pociągów, z których dwie pary, tak jak obecnie, pojadą do i z Torunia Wschodniego przez Toruń Główny. Najszybsze jednostki pokonają odcinek Kutno - Łódź Kaliska w 64 minuty.

Nadal prowadzona będzie przebudowa stacji Kutno. W związku z tym, na odcinku Zgierz - Zgierz Północ - Ozorków - Witonia - Kutno za wybrane pociągi pojadą autobusy.

Na odcinku Łódź Widzew - Łódź Kaliska - Zgierz - Ozorków pasażerowie ŁKA będą mogli skorzystać z przejazdu pociągami spółki PKP Intercity.

Na linii Łódź - Koluszki - Skierniewice - Warszawa zmniejszą się utrudnienia w podróżowaniu; powodem jest zimowe ograniczenie zakresu prac przy budowie bezkolizyjnych przejazdów kolejowo-drogowych w Bedoniu i Gałkówku.

W relacji Łódź - Skierniewice - Łódź pojedzie 39 pociągów. Natomiast z Łodzi do i z Żakowic/Koluszek będzie kursowało aż 71 jednostek. Dodatkowo pomiędzy Łodzią a Koluszkami nadal obowiązywać będzie wzajemne honorowanie biletów w pociągach ŁKAi PKP Intercity.

ŁKA przypomniała, że postępująca przebudowa stacji Warszawa Zachodnia oraz ruch jednotorowy pomiędzy stacjami Warszawa Włochy i Warszawa Zachodnia, powodują ograniczenie przepustowości, zmiany godzin kursowania, a także wydłużenie czasu przejazdu pociągów, zwłaszcza w kierunku Łodzi, bo pociągi kierowane są wolniejszą trasą objazdową.

Pomimo tych utrudnień zachowano kursowanie dziewięciu par pociągów ŁKA SPRINTER, łączących Łódź z Warszawą. Jedna para pociągów pojedzie przez główne stacje kolejowe stolicy, czyli Warszawę Zachodnią, Warszawę Centralną i Warszawę Wschodnią. W dniach 25 lutego - 11 marca, ze względu na powyższe prace, wybrane pociągi pojadą do i z Warszawy Gdańskiej lub do Warszawy Wschodniej przez Warszawę Gdańską.

