Łódzkie: Od wtorku łatwiejszy przejazd budowaną autostradą A1

Od wtorku łatwiejszy będzie przejazd budowaną autostradą A1 w woj. łódzkim. W godzinach południowych ma zniknąć ostatnie wąskie gardło w postaci tymczasowego ronda w Kamieńsku. Ruch na całej powstającej trasie ma odbywać po dwóch pasach w obie strony.

Jak przekazał rzecznik prasowy łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Maciej Zalewski, dzięki postępowi prac na odcinku Piotrków Trybunalski - Kamieńsk zostanie zlikwidowane tymczasowe rondo w Kamieńsku, zaś węzeł drogowy "Kamieńsk" (skrzyżowanie A1 i DW 484) uzyska pełną funkcjonalność. Oznacza to, że na budowanym w woj. łódzkim odcinku A1 zniknie ostatnie wąskie gardło, a od wtorku w tym miejscu na autostradę będzie można wjechać przez dwupoziomowy, bezkolizyjny węzeł i podobnie z niej zjechać.

Kolejną dobrą informacją dla kierowców podróżujących na południe Polski jest zlikwidowanie ostatniego fragmentu (Piotrków Tryb. - węzeł Kamieńsk), na którym jazda odbywa się w układzie 1+1, czyli po jednym pasie ruchu w kierunku północnym i południowym. W to miejsce zostanie wprowadzony układ 2+2, czyli dwa pasy ruchu w kierunku Katowic i dwa pasy ruchu w stronę Łodzi.

"Oznacza to, że od wtorku na całym budowanym odcinku autostrady A1 zarówno w województwie łódzkim (64 km), jak i śląskim (17 km), jazda będzie się odbywała w układzie 2+2, co powinno znacząco wpłynąć na poprawę przepustowości drogi" - zaznaczył Zalewski.

Dodał, że we wtorek godzinach południowych, czyli w chwili wprowadzania zmian w organizacji ruchu należy spodziewać się chwilowych zatrzymań i innych ograniczeń. W związku z tym zaapelował do kierowców o ostrożność i wyrozumiałość.

Budowę nowej A1 w śladzie drogi krajowej nr 1 między Tuszynem i Częstochową podzielono na pięć części, z których cztery o łącznej długości 64 km przebiegają przez woj. łódzkie, a jeden przez woj. śląskie (16,9 km).

Fragment "A" (od Tuszyna do węzła Piotrków Trybunalski - 15,9 km) za 478,9 mln zł brutto zrealizuje konsorcjum firm Budimex-Strabag. Te same firmy za 573,1 mln zł brutto wybudują odcinek "C" (od węzła Kamieńsk do węzła Radomsko - 16,7 km), a odcinek "D" (od Radomska do granicy z woj. śląskim - 7 km) za 338,25 mln zł brutto wykona firma PUT Intercor. Najpóźniej ma powstać odcinek "B" między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem (24,2 km), który za 857 mln zł brutto zrealizuje firma Mirbud SA. Z kolei odcinek "E" od granicy woj. łódzkiego do węzła Częstochowa Północ (16,9 km) za 597 mln zł brutto zrealizuje Polaqua Sp. z o.o.

Całkowita długość budowanej na terenie obu województw autostrady liczy 81 km i ma być gotowa na przełomie 2022 i 2023 roku. Realizacja inwestycji o kilka godzin skróci przejazd z Trójmiasta do południowej granicy kraju.

