Łódzkie: Odwołanych 25 połączeń kolejowych obsługiwanych przez Polregio

25 połączeń obsługiwanych na terenie woj. łódzkiego przez spółkę Polregio zostało w piątek odwołanych - przekazała PAP rzeczniczka łódzkiego zakładu spółki. Wyjaśniła, że powodem jest absencja chorobowa maszynistów i kierowników pociągów.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka łódzkiego zakładu Polregio Anna Piotrowska, w piątek przewoźnik nie zrealizuje 25 połączeń obsługiwanych przez spółkę w regionie.

"Utrudnienia spowodowane są zwolnieniami lekarskimi pracowników drużyn konduktorskich, w tym maszynistów i kierowników pociągów. W związku z zakłóceniem procesu przewozowego musieliśmy odwołać w piątek 25 pociągów" - wyjaśniła.

Dodała, że zakłócenia w siatce połączeń mogą wystąpić na wszystkich liniach. Nie pojadą m.in. dwie pary pociągów - z Łodzi do Warszawa i z Warszawy do Łodzi, z Łodzi do Poznania z powrotem, z Łodzi do Częstochowy, z Radomska do Częstochowy i z powrotem, oraz relacji Wieluń - Tarnowskie Góry.

Na tych trasach nie zostanie wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa.

"Sytuacja jest dynamiczna, w związku z czym prosimy pasażerów o monitorowanie sytuacji przed każdą podróżą" - zaznaczyła rzeczniczka.

W czwartek Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Polregio poinformował, że 16 maja we wszystkich zakładach spółki, poza centralą, zostanie przeprowadzony strajk generalny.

Wcześniej rzeczniczka Polregio Aleksandra Baldys powiedziała PAP, że w czwartek, w skali całego kraju, na 1849 pociągów Polregio organizowało komunikację zastępczą dla 108 połączeń. Jako powód utrudnień wskazano zwolnienia lekarskie pracowników - drużyn trakcyjnych i konduktorskich.

W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie mediacyjne zarządu spółki ze związkami zawodowymi w Polregio w sprawie sporu zbiorowego. Wobec braku możliwości zawarcia porozumienia płacowego, zakończyło się ono podpisaniem protokołu rozbieżności. Związki zawodowe w spółce chcą podwyżki wynagrodzeń o 700 zł z wyrównaniem od 1 grudnia 2021 r. Zarząd Polregio informuje, że podwyżka w oczekiwanej przez związki zawodowe wysokości to roczny koszt ok. 124 mln zł. W jego opinii oznaczałoby to stratę finansową dla spółki i utratę rentowności.

Polregio to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce. Udział firmy w rynku wynosi około 27 proc. Większościowym udziałowcem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu.

