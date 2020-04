Łódzkie: Ograniczenia w kursowaniu pociągów ŁKA - do 26 kwietnia

Wprowadzone wcześniej ograniczenia w kursowaniu większości pociągów z rozkładu jazdy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (ŁKA) zostały przedłużone do 26 kwietnia – poinformował w piątek regionalny przewoźnik.

Jak wyjaśniła rzeczniczka kolejowej spółki Joanna Osińska, zawieszenie lub poważne ograniczenia w kursowaniu pociągów ŁKA przedłużono ze względu na spadek liczby pasażerów spowodowany pandemią koronawirusa oraz wprowadzonymi ograniczeniami, mającymi na celu zapobieganie jego rozprzestrzeniania się.

Jak przypomina regionalny przewoźnik, już wcześniej w całości zawieszono kursowanie pociągów przez stację Łódź Olechów, a na linii linia Kutno - Łowicz - Skierniewice w relacji od Skierniewic do Kutna pozostanie 9 z 12 realizowanych kursów.

Na trasie do Skierniewic kursować będzie 22 z 39 pociągów oraz sześć składów ŁKA Sprinter, na linii do Kutna pozostanie 18 z 26 pociągów, na odcinku Ozorków - Kutno 12 pociągów, na trasie do Łowicza 22 z 39 pociągów, na odcinku Głowno - Łowicz 18 połączeń. Na linii Łódź Widzew - Zgierz przez Łódź Stoki będzie kursowało osiem z 28 pociągów, na linii do Tomaszowa Mazowieckiego pozostanie 12 z 20 pociągów, a na odcinku Koluszki - Tomaszów Maz. - 10 składów.

Na trasie do Sieradza pozostanie 17 z 32 połączeń, w tym siedem w całej relacji będzie obsługiwanych przez zastępczą komunikację autobusową; na linii do Radomska nie pojedzie pociąg do Piotrkowa Trybunalskiego i z powrotem, pozostanie za to połączenie do Radomska i ograniczone do dwóch kursów.

ŁKA przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, maksymalna liczba pasażerów nie może przekraczać połowy miejsc siedzących w pociągu. Przewoźnik posiada system zliczania liczby podróżnych w czasie rzeczywistym i na bieżąco śledzi poziom napełnienia pociągów. "W razie potrzeby składy będą wzmacniane, tak aby zapewnić bezpieczeństwo pasażerom i pracownikom" - zapewniła rzeczniczka.

Rozkład jazdy uwzględniający wprowadzone ograniczenia można znaleźć na stronie: www.lka.lodzkie.pl.