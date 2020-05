Łódzkie: Ograniczenia w kursowaniu pociągów ŁKA przedłużone do 13 czerwca

Wprowadzone wcześniej ograniczenia w kursowaniu pociągów z rozkładu jazdy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (ŁKA) zostały przedłużone do 13 czerwca – poinformował regionalny przewoźnik. Część składów została przywrócona na swoje trasy w drugiej połowie maja.

Jak wyjaśniła rzeczniczka kolejowej spółki Joanna Osińska, zawieszenie lub poważne ograniczenia w kursowaniu pociągów ŁKA przedłużono do 13 czerwca ze względu na spadek liczby pasażerów spowodowany trwającą epidemią koronawirusa.

Już wcześniej w całości zawieszono kursowanie pociągów przez stację Łódź Olechów, a na linii Kutno - Łowicz - Skierniewice w relacji od Skierniewic do Kutna jeździ 9 z 12 realizowanych kursów. Na trasie do Kutna pozostało 18 z 26 pociągów, na odcinku Ozorków - Kutno 12 pociągów, na linii Łódź Widzew - Zgierz przez Łódź Stoki jeździ osiem z 28 składów.

Na trasie do Sieradza pozostanie 17 z 32 połączeń, w tym siedem w całej relacji będzie obsługiwanych przez zastępczą komunikację autobusową; na linii do Radomska nie jeździ pociąg do Piotrkowa Trybunalskiego i z powrotem, pozostanie połączenie do Radomska ograniczone do dwóch kursów.

Linię do Skierniewic obsługuje obecnie 24 z 39 pociągów, na trasie do Łowicza - 22 z 39 pociągów, na odcinku Głowno - Łowicz jest 20 połączeń, na trasie z Łodzi do Tomaszowa Mazowieckiego - 12 z 20 pociągów. Do Warszawy w weekendy kursuje 12 składów ŁKA Sprinter.

Rozkład jazdy uwzględniający wprowadzone ograniczenia można znaleźć na stronie: www.lka.lodzkie.pl.

ŁKA poinformowała, że kolejne połączenia zostaną przywrócone wraz z wprowadzeniem czerwcowej korekty rozkładu jazdy.