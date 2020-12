Łódzkie: PGE Energia Ciepła właścicielem elektrociepłowni w Zgierzu

PGE Energia Ciepła została stuprocentowym udziałowcem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC) w Zgierzu, wykupując brakujące 49,02 proc. udziałów od Miasta Zgierz - poinformowała w piątek spółka.

"Transakcja jest kolejnym krokiem wypełniającym założenia Strategii Ciepłownictwa. Jako lider segmentu ciepłownictwo, PGE Energia Ciepła planuje zwiększenie potencjału ciepłowniczego poprzez wzrost udziału w zarządzaniu sieciami ciepłowniczymi w lokalizacjach, w których ma swoje aktywa. Jestem przekonany, że podpisanie dzisiejszej umowy to początek pozytywnych zmian i wymiernych korzyści, zarówno dla Miasta Zgierz, jak i naszej spółki" - podkreślił Przemysław Kołodziejak, p.o. prezesa zarządu PGE Energia Ciepła.

Jak podała PGE Energia Ciepła, dzięki 100-procentowemu udziałowi w PEC Zgierz, spółka będzie miała możliwość podejmowania decyzji inwestycyjnych i organizacyjnych, dotyczących rozwoju sieci ciepłowniczej w mieście. Pozwoli to na inwestowanie w aktywa związane z projektem przejścia źródła wytwórczego w PGE Energia Ciepła w Zgierzu na paliwo gazowe, a tym samym na jego sprawną i kompleksową realizację. Budowa nowych urządzeń, wykorzystujących technologię gazową, ma pozytywnie wpłynąć nie tylko na efektywność wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w zgierskiej elektrociepłowni, ale też odegrać ważną rolę w walce o czyste powietrze w Zgierzu.

Nowy właściciel obiecuje uruchomienie procesu inwestycyjnego, polegającego na rozwoju i modernizacji sieci ciepłowniczej, co ma przełożyć się na dbałość o poprawność kalkulacji cen, a także równoważenie interesów odbiorców i dystrybutora oraz wytwórcy ciepła. "Możliwa będzie również zmiana warunków umowy dzierżawy sieci, a co za tym idzie lepsze dopasowanie mechanizmu cenowego do warunków rynkowych" - zaznaczyła PGE Energia Ciepła w swoim komunikacie.

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 14 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,5 GWt, mocy elektrycznej 2,3 GWe) i sieci ciepłownicze o długości ok. 609 km.

PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych polskich miast, m.in. Krakowa, Gdańska, Gdyni, Wrocławia, Rzeszowa, Lublina, Bydgoszczy, Kielc; spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu i Siechnicach, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych.