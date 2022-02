Łódzkie: PGE i PKP Cargo Terminale chcą powołać Konsorcjum Transportu Kombinowanego

PGE Polska Grupa Energetyczna i PKP Cargo Terminale podpisały w czwartek list intencyjny ws. powołania Konsorcjum Transportu Kombinowanego przy planowanym terminalu multimodalnym w Karsznicach (Łódzkie). Firmy chcą rozwijać sektor transportu multimodalnego.

To - jak podkreślono na konferencji prasowej - kolejny element wspierający inwestycje w ramach transformacji energetycznej woj. łódzkiego, w tym szczególnie regionu bełchatowskiego.

W ramach podpisanego porozumienia powołane zostanie Konsorcjum Transportu Kombinowanego (KTK). To inwestycja z obszaru logistyki i multimodalności transportu, która ma stanowić platformę do współpracy na rzecz rozwoju sektora transportowego i nowoczesnych rozwiązań multimodalnych.

"Wyznacza ona kierunek zmian w południowo-zachodniej części województwa łódzkiego. Wyraźna informacja, że logistyka w połączeniu z multimodalnym transportem towarowym to jedna z gałęzi gospodarki, która będzie tutaj dominować" - wyjaśnił marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber.

Logistyka skupiona wokół multimodalnego portu przeładunkowego w Zduńskiej Woli-Karsznicach ma być jednym z najważniejszych kierunków zmian w regionie, co znalazło się w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego oraz Strategii Województwa Łódzkiego.

Jak zaznaczył marszałek, podpisanie listu intencyjnego ws. powstania KTK to także "dobry wiatr" dla inwestycji w Zduńskiej Woli-Karsznicach.

"To dobry sygnał dla przedsiębiorców oraz mieszkańców regionu. To sygnał mówiący: jesteśmy i będziemy z wami dalej w czasie transformacji i trudnego czasu. Potężna inwestycja przy udziale tak poważnych partnerów strategicznych da sygnał innym firmom z branży, że w tym miejscu warto inwestować. Zawsze zależało mi na tym, aby nie tylko ożywić port przeładunkowy w Zduńskiej Woli-Karsznicach, ale uczynić z niego wyjątkowe miejsce, charakteryzujące się innowacyjnymi rozwiązaniami" - przekonywał.

Prezes PGE Wojciech Dąbrowski wyjaśnił, że współpraca pomiędzy PGE i PKP Cargo Terminale przyczyni się do rozwoju krajowego odcinka europejskiego multimodalnego ruchu towarowego. Nowe punkty logistyczne zlokalizowane w województwie łódzkim mają bowiem wspierać m.in. największe w Polsce terminale przeładunkowe na trasach Transeuropejskich Korytarzy Transportowych.

"Dzięki powołaniu Konsorcjum Transportu Kombinowanego PGE będzie uczestniczyć w tworzeniu nowoczesnego systemu transportu, wykorzystującego potencjał przeładunkowy i magazynowy terminali należących do PKP Cargo Terminale. Celem Konsorcjum Transportu Kombinowanego jest zwiększenie udziału usług logistycznych na terenie województwa łódzkiego oraz centralnej Polski. Przyczyni się to do utworzenia nowych miejsc pracy" - zapowiedział.

Szef PGE dodał, że w rejonie Bełchatowa Grupa PGE ma zamiar zainwestować 5 mld zł. "To będą inwestycje polegające na budowie farm wiatrowych, fotowoltaicznych, rozważamy także budowę nowoczesnej cementowni. Także dzisiejsza inicjatywa jest jedną z szeregu, które zamierzamy realizować w rejonie Bełchatowa. Zapewnienie stabilnych miejsc pracy w energetycznym sercu Polski to jedno z naszych głównych priorytetów" - zapewnił.

Szef PKP Cargo Terminale Jacek Rutkowski wskazał, że spółka odpowiedzialna za rozwój i obsługę sieci terminalowych w Polsce jest zainteresowana kooperacją z PGE i należącą do niej firmą transportową Betrans. Zaznaczył, że podpisane w czwartek porozumienie to jeden z milowych kroków w budowie terminala i biznesu przewozowego.

"PKP Cargo Terminale buduje jeden z największych portów terminalowych w centralnej Polsce, dlatego każda współpraca w zakresie zabezpieczania łańcuchów dostaw dla przedsiębiorstw wpływa na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa transportu towarów i funkcjonowania przedsiębiorstw. Rejon, w którym będziemy razem działać jest bardzo istotny dla transportu intermodalnego w Polsce. To środek kraju, ogromny węzeł transportowy szlaków północ-południe" - powiedział. "Wierzę, że terminal multimodalny Zduńska-Wola-Karsznice, który powinien ruszyć za niecałe dwa lata będzie ogromnym sukcesem naszych firm i woj. łódzkiego" - dodał.

Dąbrowski zwrócił uwagę, że przedsięwzięcie ma także wymiar środowiskowy - ograniczenie transportu drogowego na rzecz transportu kolejowego przyczyni się do redukcji emisji CO2.

Wskazał, że w ramach transformacji energetycznej woj. łódzkiego powstało m.in. Centrum Rozwoju Kompetencji w Bełchatowie oraz rozpoczęto budowę Centrum Badań i Rozwoju GOZ.

