Łódzkie: PKP Intercity Remtrak przeniosła siedzibę pod Opoczno

W związku z kończącym się III etapem rozbudowy Zakładu PKP Intercity Remtrak w Idzikowicach jego siedziba została przeniesiona do Libiszowa koło Opoczna - poinformowały we wtorek władze spółki na konferencji prasowej z udziałem wiceministra aktywów państwowych Macieja Małeckiego.

"To ważny moment dla całego regionu; od tego momentu spółka PKP Intercity Remtrak będzie płaciła podatki na Ziemi Opoczyńskiej. Tu jest zakład, który bardzo dynamicznie się rozwija, tu wypracowywany jest zysk PKP Intercity Remtrak i w ten sposób upraszczamy sytuację organizacyjną, właścicielską" - podkreślił wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki na konferencji prasowej zorganizowanej we wtorek na terenie zakładu w Idzikowicach.

Małecki zaznaczył, że jako wiceminister nadzorujący polską kolej cieszy się z dynamicznego rozwoju PKP Intercity Remtrak.

"Jesteśmy w trakcie realizacji największego historycznie programu modernizacji polskiej kolei. Rząd PiS bardzo mocno stawia na kolej. Dowodem tego są wielomiliardowe inwestycje. Ich lwia część trafia do polskich przedsiębiorców za pośrednictwem spółki PKP Intercity. Spółka ta zmienia swoja flotę, modernizuje wagony. Nasz narodowy przewoźnik, który jest w okresie największego w historii programu unowocześnienia floty, potrzebuje stabilnego, doświadczonego wykonawcy części tych usług, jakim jest zakład w Idzikowicach" - dodał.

W opinii wiceministra, lata 2021-2030 przyniosą największy technologiczny rozwój w historii polskiej kolei, a ta misja może powieść się przy współpracy z PKP Intercity Remtrak.

Zakład w Idzikowicach jest rozbudowywany od maja 2016 roku. Prace przy zwiększaniu jego kompetencji podzielono na trzy etapy. Pierwszy był wart ponad 10,5 mln zł brutto; spółkę wyposażono m.in. w nowoczesną komorę lakierniczą i nowy ciąg technologiczny wraz z układem torowym.

W etapie II wydano ponad 11,3 mln zł brutto. Do końca 2017 roku zakład wyposażono w szereg specjalistycznych stanowisk naprawczych, m.in.: nowoczesne stanowisko badania nacisków kół na szynę oraz stanowiska do: pomiarów elektrycznych na wagonach; badania charakterystyki zderzaków pojazdów szynowych; pomiarów i sprawdzania zaworów rozrządczych i tablic pneumatycznych; badań układu zamkniętego WC; system diagnostyki układów hamulcowych pojazdów szynowych oraz stacjonarny system odfekalniania. Ponadto została przeprowadzona pełna naprawa układu torowego wraz z infrastrukturą pomocniczą.

Obecnie kończy się rozbudowa w ramach III etapu, warta 135 mln zł brutto. Prace obejmują m.in. budowę hali napraw zestawów kołowych i wózków, a także hali lokomotyw i wagonów pasażerskich dla Oddziału Idzikowice.

Zakończenie modernizacji oddziału w Idzikowicach pozwoli spółce PKP Intercity Remtrak zabezpieczyć nawet 90 proc. potrzeb PKP Intercity w zakresie przeglądów P4 i do 25 proc. przeglądów P5 wagonów, jak również około 60 proc. przeglądów okresowych lokomotyw elektrycznych oraz niemal wszystkich prac przy zestawach kołowych.

"Gdybyśmy dodali do rozbudowy firmy Remtrak także modernizację sieci kolejowej na naszym terenie, m.in. przystanek Opoczno Południe i powstające wiadukty, to mamy setki milionów złotych inwestowane na Ziemi Opoczyńskiej.(...) Przeniesienie siedziby Remtraku to kolejny symbol tego, że rząd PiS dba o rozwój Polski powiatowej. To symbol rozwoju tej Polski, która była przez wiele lat zaniedbywana" - zaznaczył poseł Robert Telus (PiS).

PKP Intercity Remtrak posiada zakłady m.in. w Idzikowicach i Warszawie; spółka wykonuje też naprawy taboru dzierżawiąc majątek w Opolu. Modernizacja zaplecza technicznego w Idzikowicach pozwala na sukcesywne zwiększanie zatrudnienia; docelowo pracę może znaleźć tam ok. 400 osób, co da łącznie ponad 800 miejsc pracy.

"W 2020 Remtrak wypracował 12,68 mln zysku netto. Ciągle zwiększa się portfel zamówień spółki. Dla PKP Intercity posiadanie własnych zakładów serwisowo-naprawczych jest sprawą strategiczną. Realizujemy największy w historii program inwestycyjny. Do 2030 wydamy na nowy tabor ok. 19 mld zł. Musimy zwiększać naszą niezależność od zewnętrznych dostawców, jeśli chodzi o utrzymanie tego taboru" - uważa prezes zarządu PKP Intercity Marek Chraniuk.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy. W ramach kontynuacji strategii taborowej "PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji" do 2030 roku spółka zainwestuje 19 mld zł w nowoczesny tabor, który zapewni komfortowe i bezpieczne warunki podróżowania. Rozwój kolei jako najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego wpisuje się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu.

