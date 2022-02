Łódzkie: PKP PLK usprawniają przejazd pociągów towarowych przez region

PKP PLK usprawniają transport towarów ze Śląska do portów Trójmiasta przez woj. łódzkie. Jak poinformował przewoźnik, w ramach modernizacji linii nr 113 budowane są nowe tory i sieć trakcyjna, gotowe są już nowe rozjazdy na stacjach Zduńska Wola Karsznice i Zduńska Wola Karsznice Południowe.

Coraz bardziej zaawansowane są prace na odcinku Rusiec Łódzki - Zduńska Wola Karsznice modernizowanej linii kolejowej nr 131. Inwestycja za ponad 580 mln zł realizowana jest przez PKP Polskie Linie Kolejowe.

Ma ona umożliwić szybszy transport towarów przez woj. łódzkiego. Zyskają też podróżni.

Jak przekazał w środę kolejowy przewoźnik, Na stacjach Zduńska Wola Karsznice i Zduńska Wola Karsznice Południowe wykonawca zamontował pierwsze rozjazdy. Urządzenia pozwolą na płynną jazdę pociągów z toru głównego na tory sąsiednie oraz utrzymanie rozkładowych kursów.

"Dla składów towarowych jazda bez zwolnień to bardziej ekonomiczny przewóz ładunków. Nowe rozjazdy zwiększają również poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym" - zaznaczono w komunikacie.

Z kolei na stacji Zduńska Wola Karsznice Południowe postępuje budowa nowego peronu. Prace w tym miejscu obejmą układ torowy, sieć trakcyjną oraz urządzenia sterowania. Sprawny i bezpieczny przejazd pociągów pasażerskich i towarowych ma zapewnić Lokalne Centrum Sterowania. Montowany jest w nim już nowoczesny sprzęt komputerowy.

Zakończyła się m.in. modernizacja dwóch łącznic: Zduńska Wola Karsznice - Gajewniki nr 542 oraz Zduńska Wola Karsznice - Zduńska Wola linii 739 o łącznej długości ok. 9 km. Zapewniają one sprawny przewóz towarów relacji północ - południe (linia 131) oraz wschód - zachód (linia nr 14).

W Zduńskiej Woli na linii nr 131 ułożonych zostanie w sumie blisko 9 km torów oraz ponad 20 rozjazdów, a na odcinku Rusiec Łódzki - Zduńska Wola Karsznice: 29 km torów, 37 km sieci trakcyjnej oraz 62 rozjazdów, przebudowanych zostanie 10 obiektów inżynieryjnych i zmodernizowanych 17 przejazdów kolejowo-drogowych.

"Między stacjami Rusiec Łódzki a Zduńska Wola Karsznice, czyli na łódzkim odcinku linii łączącej Chorzów z portami Trójmiasta przebudowano 20 km torów i 25 km sieci trakcyjnej. Jest 16 nowych rozjazdów na stacjach Chociw Łaski, Kozuby i Zduńska Wola Karsznice. Przebudowywane są tory na stacji Kozuby. Na szlaku Chociw Łaski - Rusiec Łódzki wymieniana jest sieć trakcyjna" - poinformowano.

Prace na linii kolejowej nr 131 na odcinku Rusiec Łódzki - Zduńska Wola Karsznice są realizowane w ramach projektu "Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Chorzów Batory - Tarnowskie Góry - Karsznice - Inowrocław - Bydgoszcz - Maksymilianowo". Wartość inwestycji to ponad 580 mln zł. Projekt jest w 85 proc. dofinansowany z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie prac zaplanowane jest na początku przyszłego roku.

Przebudowane tory, rozjazdy i nowe urządzenia umożliwią prowadzenie pociągów pasażerskich z prędkością do 140 km/h, a towarowych do 120 km/h. Inwestycja ma zwiększyć przepustowość trasy, co umożliwi przejazd większej liczby pociągów.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl