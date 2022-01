Łódzkie: Podpisano kontrakt programowy na 2,29 mld euro z UE dla regionu

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda i marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber podpisali w piątek kontrakt programowy dla regionu. Do woj. łódzkiego m.in. na rozwój przedsiębiorczości, infrastruktury, rewitalizacji i programy społeczne ma trafić z UE ok. 2,29 mld euro.

"Łódzkie jest jednym z pierwszych województw, które zakończyło negocjacje kontraktu programowego z ministrem funduszy i polityki regionalnej. Podpisanie dokumentu umożliwia finalizację prac nad programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 i rozpoczęcie jego formalnych negocjacji z Komisją Europejską" - podkreślił wiceminister Buda podczas uroczystości podpisania umowy w Łodzi.

Jak wyjaśniło MFiPR, kontrakt programowy to nowy instrument polityki rozwoju kraju - rodzaj umowy pomiędzy rządem a zarządem województwa, w której wskazane są konkretne inwestycje, ważne dla regionu i całej Polski. Umowa stanowi podstawę do negocjacji z Komisją Europejską Programu Regionalnego "Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027", czyli sposobu wydatkowania pieniędzy unijnych przewidzianych dla woj. łódzkiego w nowej perspektywie unijnej.

"To zielone światło do ostatniego etapu programowania środków i negocjacji z Komisją Europejską. Jesteśmy więc bliżej wykorzystania tych 2 miliardów euro w najbliższej perspektywie finansowej. Wyobraźnia już może działać, co za te środki można zrealizować" - wskazał Buda.

W ramach kontraktu programowego uzgodniono pakiet priorytetowych przedsięwzięć w Łódzkiem, które mają poprawić jakość życia mieszkańców regionu i przyczynić się do jego rozwoju.

W programie zapisano dla województwa 2,29 mld euro. Z tego 1,7 mld euro ma zostać przeznaczone na tzw. działania twarde, czyli inwestycje w infrastrukturę drogową, zdrowotną, kulturalną, a także na wsparcie dla przedsiębiorców, badania i rozwój. Pozostałe 574 mln euro trafi na tzw. działania miękkie, czyli wsparcie społeczne, wyrównywanie szans, szkolenia dla pracowników i przekwalifikowanie, a także stypendia dla studentów.

"Dokument zawiera szereg celów, na które chcemy te środki w województwie łódzkim przeznaczać. Począwszy od kwestii dotyczących rozwoju cyfryzacji, wspierania innowacyjności, przedsiębiorców, poprzez wspieranie zielonej gospodarki i wszystkich tych elementów, które służą rozwojowi środowiska w naszym województwie. To wreszcie kwestia mobilności - walki z wykluczeniem komunikacyjnym. To także budowanie nowych linii kolejowych, rozwój komunikacji tramwajowej" - zaznaczył marszałek Schreiber.

Jak wskazał Buda, dzięki funduszom europejskim w regionie powstanie m.in. Łódzka Hala Produktów Tradycyjnych i Lokalnych "Od pola do stołu" oraz linia kolejowa łącząca Bełchatów z linią kolejową nr 131. "Część pieniędzy władze województwa chcą przeznaczyć na wsparcie gmin w procesie rewitalizacji obszarów zdegradowanych" - dodał.

Dofinansowanie otrzymają też inwestycje infrastrukturalne, takie jak: budowa nowych i modernizacja istniejących przystanków kolejowych oraz kompleksowa przebudowa łódzkiej linii tramwajowej na ul. Legionów, Zielonej, Konstantynowskiej i Srebrzyńskiej.

