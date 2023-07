Łódzkie: Podpisano porozumienie ws. budowy węzła przesiadkowego CPK w Sieradzu

Budowę w Sieradzu regionalnego węzła przesiadkowego m.in. dla pasażerów korzystających z pociągów, autobusów oraz kierowców zakłada podpisane w piątek porozumienie. Inwestycja jest związana z budową linii Kolei Dużych Prędkości w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Porozumienie podpisali prezydent Sieradza Paweł Osiewała i wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała. Jest ono kontynuacją wspólnych działań spółki CPK i władz Sieradza.

Wiceminister Horała podczas podpisania dokumentu w Urzędzie Miasta Sieradza wskazał, że dzięki inwestycji w tym mieście nie tylko pojawi się wiele szybkich połączeń kolejowych, ale także powstanie intermodalny węzeł przesiadkowych dla pasażerów korzystających z pociągów i autobusów oraz dla rowerzystów i kierowców. Jak mówił, chodzi o "cały nowy fragment przestrzeni miejskiej służącej mieszkańcom w codziennym życiu".

Powstanie regionalnego węzła przesiadkowego w Sieradzu związana jest budową tzw. igreka, czyli linii Kolei Dużych Prędkości (KDP) Warszawa - CPK - Łódź - Sieradz - Wrocław/Poznań. Sieradz znajduje się u zbiegu linii dużych prędkości, które zostaną poprowadzone ze stolicy i CPK przez Łódź do Wrocławia i Poznania, z istniejącą linią kolejową nr 14.

"Sieradz należy obecnie do miast, które tracą swoje funkcje społeczno-gospodarcze" - przyznał prezydent Osiewała. Jak mówił, "zbudowanie takiego miejsca przesiadkowego daje nam impuls do tego, byśmy przestali być miastem, w którym te funkcje tracą na wartości".

Marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber podkreślił, że inwestycja jest ważna z perspektywy regionu i powiatu sieradzkiego. "To pieczęć, którą stawia rząd na tym projekcie. Pieczęć pokazująca, że CPK to nie tylko inicjatywa ważna dla dużych miast, ale także niezwykle ważny element lokalny, dający możliwość rozwoju takim miejscowościom, jak Sieradz" - wskazał.

W planach inwestycji jest m.in. zmiana stacji PKP Sieradz w nowoczesny węzeł przesiadkowy, połączona z całkowitą rewitalizacją jej otoczenia. Pasażerowie zyskają przejście pod torami, które pozwoli na bezpieczny, bezkolizyjny dostęp do peronów, a jednocześnie połączy północną i południową częścią Sieradza. Niezagospodarowane obecnie tereny po północnej stronie torów mają zostać przystosowane do obsługi transportu autobusowego, rowerowego i samochodowego.

Po uruchomieniu "igreka" z Sieradza do Warszawy pasażerowie mają dojechać w nieco ponad godzinę zamiast ponad dwóch obecnie, a do Łodzi w ok. 25 min (dziś ok. godziny).

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha ma być wybudowany port lotniczy, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać do 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl