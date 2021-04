Łódzkie: Podpisano umowę na budowę wiaduktu kolejowego w Andrespolu

Umowę na budowę nowego skrzyżowania bezkolizyjnego w Andrespolu (Łódzkie) z wykonawcą inwestycji za ok. 30 mln zł podpisały w poniedziałek PKP Polskie Linie Kolejowe i gmina Andrespol. Dzięki niej na trasie kolejowej z Łodzi do Koluszek powstanie drugi wiadukt.

O podpisaniu dokumentu poinformował PAP w poniedziałek Rafał Wilgusiak z PKP PLK, kóry podkreślił, że inwestycja za ok. 30 mln zł netto zostanie dofinansowana ze środków UE i pozwoli na usprawnienie układu komunikacyjnego oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i kolejowym.

"W projektach Krajowego Programu Kolejowego, obejmujących budowę bezkolizyjnych skrzyżowań kolejowo-drogowych w całej Polsce, wykorzystujemy m.in. środki z programów UE. W poniedziałek podpisana została umowa na obiekt w Andrespolu. Inwestycje zwiększą poziom bezpieczeństwa na kolei oraz poprawią warunki życia mieszkańców. Efektem inwestycji jest coraz bardziej komfortowa, bezpieczna i przewidywalna polska kolej" - zaznaczył sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel.

Zadaniem wykonawcy będzie budowa wiaduktu kolejowego dla czterech torów: linii Łódź Fabryczna-Koluszki oraz Łódź Kaliska-Dębica. Nowy obiekt powstanie przy przystanku kolejowym Bedoń i zastąpi przejazd kolejowo-drogowy, którym przebiega droga między Bedoniem Przykościelnym i Andrespolem. Wiadukt kolejowy będzie miał długość ok. 12 m i szerokość ok. 24,1 m. Inwestycja obejmie budowę układu drogowego wraz z ciągiem pieszo-rowerowym. Jej wartość to ok. 29,9 mln zł netto, z czego 18,6 mln zł przekazę PKP PLK, a Andrespol 11,3 mln zł netto. Zakończenie prac planowane jest na II kwartał 2023 r.

"Budowa tunelu drogowego pod torami zwiększy komfort kierowców, którzy dzięki inwestycji nie będą musieli czekać na przejeździe od kilku do kilkudziesięciu minut. Zaoszczędzą czas i szybciej dotrą do celu. Ponadto sprawne przejazdy samochodów przyczynią się do mniejszej emisji spalin. Mieszkańcy w sąsiedztwie przejazdu zyskają czystsze powietrze" - podkreślił wójt Andrespola Dariusz Kubus.

Jak przypomniał członek zarządu PKP PLK Arnold Bresch, inwestycja w Andrespolu to jedna z trzech inicjatyw na rzecz budowy bezkolizyjnych skrzyżowań linii kolejowych z drogami, które realizowane są na terenie woj. łódzkiego.

W województwie łódzkim w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III" powstaną obiekty w Gałkowie i Skierniewicach. W Skierniewicach roboty budowlane rozpoczęły się lutym, w Gałkowie ruszą pod koniec 2021 roku. Obie inwestycje zakończą się w przyszłym roku.

W całym kraju w ramach programu prowadzonego przez PLK we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i zarządcami dróg, którego wartość sięga 312,5 mln zł, planowana jest budowa 26 obiektów, w tym: 12 wiaduktów kolejowych, 11 wiaduktów drogowych, dwóch przejść dla pieszych pod torami i jednego wiaduktu pieszo-rowerowego.

Bezpieczne skrzyżowania zrealizowano już w ramach Krajowego Programu Kolejowego na modernizowanych liniach m.in.: Poznań-Warszawa, Kraków-Rzeszów, Warszawa-Białystok i Warszawa-Lublin. Inwestycje są współfinansowane ze środków budżetowych oraz w ramach projektów unijnych.

