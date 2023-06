Łódzkie: Podpisano umowę na zaprojektowanie linii kolejowej, która połączy Wieluń z Łodzią

PKP PLK podpisały w poniedziałek umowę z wykonawcą na zaprojektowanie nowej linii Chorzew Siemkowice – Wieluń w woj. łódzkim. Dzięki inwestycji za 580 mln zł realizowanej w ramach rządowego programu Kolej plus, Wieluń zyska bezpośrednie połączenie z Łodzią. Linia ma powstać do 2029 r.

Umowę dot. wykonania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu "Budowa linii łączącej linię kolejową nr 131 (Chorzew Siemkowice) z linią kolejową nr 181 (Wieluń)" podpisano w poniedziałek na stacji Wieluń Dąbrowa.

Zaprojektowanie przebiegu ok. 28 km nowej linii między Chorzewem Siemkowicami i Wieluniem w woj. łódzkim to pierwszy krok do zyskania przez mieszkańców Wielunia i całej południowo-zachodniej części województwa łódzkiego szybkiego i dogodnego połączenia kolejowego z Łodzią.

Jak podkreślił podczas konferencji prasowej wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, budowa nowej linii kolejowej realizowana będzie w ramach programu Kolej plus, który ma przyczynić się do rozwoju infrastruktury kolejowej na poziomie lokalnym i regionalnym. Poinformował, na ten cel trafi w sumie ponad 13 mld zł, z czego 11,2 mld zł to środki z budżetu państwa.

"Dzięki temu możemy realizować inwestycje takie jak tutaj, czyli połączenie linii 131 z 181, żeby Wieluń przez Chorzew Siemkowice został skomunikowany z Łodzią i dalej. Żeby mogły powstać nowe przystanki kolejowe służące mieszkańców. To pozwoli przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu i przybliżyć kolej mieszkańcom pow. wieluńskiego i nie tylko" - powiedział Bittel.

Trasa łącząca linię kolejową nr 131 z linią kolejową nr 181 ma być jednotorowa. Zostanie zelektryfikowana. Pociągi pasażerskie będą mogły poruszać się po niej z prędkością 120 km/h, a w przyszłości do 160 km/h. Szacuje się, że po budowie nowej linii czas przejazdu z Wielunia - przez Zduńską Wolę, Łask i Pabianice - do stolicy województwa łódzkiego wyniesie około 1 godz. 39 min.

"Patrząc na mapę widziałem tę białą plamę i brak komunikacji kolejowej, która jest pomiędzy Wieluniem i Łodzią. Ta rzecz wydawała mi się oczywista do zrobienia. Zastanawiałem się tylko, że jeśli ja to widzę, to dlaczego nie widział tego nikt wcześniej przez tyle lat. Okazało się, że widziano to i plany oraz pomysły były, lecz nikt z jakiś powodów nie zechciał tego realizować. Program Kolej plus i pozyskanie środków na budowę tego odcinka było czymś wymarzonym. Sami byśmy tego nie udźwignęli finansowo jako województwo, choć ze środków własnych dokładamy 100 mln zł" - podkreślił marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber.

Zaznaczył, że podpisanie umowy na zaprojektowanie nowej linii to milowy krok do połączenia Wielunia z Łodzią i zlikwidowania wykluczenia komunikacyjnego tej części regionu łódzkiego.

"Życzymy wykonawcy bezproblemowych prac, żeby jak najszybciej wielunianie, a także mieszkańcy Wieruszowa mogli jeździć pociągiem do Łodzi, a stamtąd przecież i dalej. To także ważna informacja dla naszych przedsiębiorców, bo połączenie z linią 131 to dostęp do portów w Gdańsku i Gdyni" - dodał poseł PiS Paweł Rychlik.

Mieszkańcy zyskają też lepszy dostęp do kolei dzięki budowie pięciu nowych przystanków kolejowych: Wieluń Berlinek, Ruda, Wierzchlas, Drobnice, Siemkowice.

Szacowana wartość całej inwestycji to 580 mln zł. Linia ma powstać do 2029 roku. "To jedna z pierwszych umów w ramach programu Kolej plus, którą podpisaliśmy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na realizację nowej linii. To także jedna z pierwszych umów na dokumentację projektową. Miejmy nadzieję, że po uzyskaniu wszystkich decyzji administracyjnych, w 2026 roku rozpoczną się tu prace budowlane" - przyznał członek zarządu PKP PLK Piotr Majerczak.

Umowa z wykonawcą opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy opiewa na 8,7 mln zł netto.

To jeden z trzech projektów w woj. łódzkim do realizacji w ramach programu Kolej plus. Oprócz linii do Wielunia, zaplanowano modernizację wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa oraz modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki - Skarżysko Kamienna.

"Bez środków rządowych i bardzo dobrego programu nie byłoby ani tego projektu, ani dwóch innych. To w sumie ok. miliarda złotych na trzy projekty, o których realizację wystąpiłem do rządu w ramach programu Kolej plus" - zaznaczył marszałek Schreiber.

