Łódzkie: Pół mld zł na projekty prośrodowiskowe w Elektrowni Bełchatów

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna otrzyma łącznie 0,5 mld zł pożyczki od NFOŚiGW na cztery projekty z zakresu ochrony środowiska, które będą realizowane w Elektrowni Bełchatów. Dzięki inwestycjom obniżone zostaną emisje tlenków siarki, rtęci i pyłu.

Inwestycje prośrodowiskowe, które otrzymają dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeprowadzone będą na wszystkich dwunastu pracujących blokach energetycznych Elektrowni Bełchatów. Jak podała rzeczniczka prasowa PGE GiEK Sandra Apanasionek, największa kwota przeznaczona zostanie na realizację zadań redukujących emisję tlenków siarki z bloków 3-6 oraz 8-12 i tylko na ten cel spółka PGE GiEK, do której należy bełchatowska elektrownia, pozyska łącznie blisko 425 mln zł. Na obniżenie emisji pyłu z bloku nr 2 Elektrownia Bełchatów otrzyma dofinansowanie w wysokości prawie 42 mln zł, a na redukcję emisji rtęci z bloków 2-12 i 14 niemal 18 mln zł.

"Do tej pory udało nam się zrealizować już kilkadziesiąt projektów współfinansowanych ze środków pomocowych i tym bardziej cieszy fakt, że zyskują one także aprobatę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To dowód na to, że działania spółki w zakresie ochrony środowiska są dostrzegane i doceniane. Pozyskanie tak dużego wsparcia finansowego przyczyni się do dostosowania pracy bloków w Elektrowni Bełchatów do zaostrzonych norm środowiskowych, które zaczną obowiązywać już w sierpniu przyszłego roku" - podkreśliła prezes Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Wioletta Czemiel-Grzybowska.

PGE GiEK zapewniła w przysłanym do PAP komunikacie, że Elektrownia Bełchatów spełnia obecnie wszystkie obowiązujące normy emisyjne i intensywnie przygotowuje się do wejścia w życie nowych, zaostrzonych wymogów środowiskowych wynikających z konkluzji BAT, co nastąpi w sierpniu 2021 r.

Bełchatowska elektrownia nieustannie analizuje także wpływ swojej działalności na środowisko oraz realizuje szeroko zakrojone działania służące jego ochronie, inicjując liczne działania związane z badaniami i rozwojem. "Efektem tych prac jest znacząca redukcja emisji do atmosfery w tej lokalizacji. Od lat 90. do chwili obecnej, w Elektrowni Bełchatów emisja SO2 zredukowana została o 90 proc., emisja NOx o 47 proc., a pyłów o 97 proc. Taki efekt mógł zostać osiągnięty wyłącznie dzięki wdrożeniu innowacyjnych technologii" - zaznaczyła Apanasionek.

Elektrownia Bełchatów jest największym krajowym wytwórcą energii elektrycznej; pokrywa ok. 20 proc. krajowego zapotrzebowania na energię, a także jest najważniejszym stabilizatorem polskiego systemu elektroenergetycznego. Obok Elektrowni Bełchatów dofinansowanie z NFOŚiGW na inwestycje proekologiczne w 2020 roku otrzymały także inne jednostki z grupy PGE, m.in. 9 mln zł dotacji przyznane zostało na modernizację sieci i węzłów w elektrociepłowni PGE Toruń, a 2 mln zł na przyłączenia nowych odbiorców do systemu ciepłowniczego w Siechnicach.