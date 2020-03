Łódzkie: Ponad 150 mln zł z budżetu samorządu województwa na walkę z koronawirusem

Ponad 150 mln zł przeznaczy samorząd województwa łódzkiego na walkę z epidemią koronawirusa w regionie. Pieniądze trafią głównie do szpitali i pogotowia, między innymi na doposażenie i zabezpieczenie w sprzęt ochronny dla personelu medycznego.

O decyzjach podjętych podczas posiedzenia zarządu województwa łódzkiego poinformował na wtorkowej wideokonferencji prasowej marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber.

"Najważniejsza kwestia dotyczy decyzji o przesunięciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 110 mln zł na walkę z koronawirusem. To 93,5 mln zł ze środków unijnych i 16,5 mln zł z budżetu państwa" - przekazał marszałek.

Wyjaśnił, że pieniądze zostaną skierowane do szpitali wojewódzkich i Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego, będących na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. "Nasze szpitale pracują bardzo dobrze. Jak tylko możemy, staramy się zabezpieczać ich działanie. Dzięki uruchomieniu nowych środków będziemy spokojniejsi. To pieniądze przeznaczone nie tylko za zakup twardego sprzętu, jak respiratory, ale także na sprzęt ochronny" - zadeklarował.

Dodał, że kolejne 10 mln zł trafi do szpitali powiatowych w woj. łódzkim, a 35 mln zł do przychodni i miejsc opieki ambulatoryjnej. "To również kwestie, które są ważne, bo nie tylko będące w boju z wirusem szpitale zakaźne, ale również pozostałe jednostki w naszym województwie potrzebują tej pomocy. To nasz odzew na te potrzeby" - tłumaczył.

Schreiber poinformował również o przeznaczeniu 200 tys. zł z rezerwy celowej na zakup masek i sprzętu ochronnego dla placówek medycznych. "Na mocy współpracy z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 1 chcemy zakupić 30 tys. masek. Mają one trafić do szpitali, które bezpośrednio nie zajmują się walką z epidemią. Mamy sygnały ze szpitali im. Kopernika w Łodzi i innych, że też potrzebują tego typu wyposażenia, a nie ma go na rynku. Chcemy im pomóc" - podkreślił marszałek.

Przypomniał, że wcześniej do łódzkich jednostek medycznych, do których trafiali chorzy na COVID-19, przekazano 6 mln zł z budżetu państwa. Tłumaczył, że wówczas na tej liście nie było jednoimiennego szpitala zakaźnego w Zgierzu i teraz ze środków rządowych pozyskano dla tej placówki 1,85 mln zł na zakup respiratorów, środków ochrony i środków do dezynfekcji. Zgierski szpital otrzyma też 2 mln zł z Polskiej Grupy Energetycznej.

Marszałek podziękował wszystkim lekarzom, ratownikom medycznym, pielęgniarkom i pracownikom służby zdrowia oraz wszystkim tym, którzy chcą im udzielać pomocy. Zadeklarował, że zadaniem urzędu będzie usystematyzowanie różnego rodzaju wsparcia, by trafiało ono w miejsca realnie go potrzebującego.

"Zgłaszają się do nas przedsiębiorcy, którzy oferują chęć pomocy. Mamy już przykłady dobrej współpracy i apelujemy do wszystkich, którzy takiej pomocy chcieliby udzielić. Po to stworzyliśmy na Facebooku grupę +Łódzkie w walce z COVID-19+. To platforma, która zrzesza tych, którzy chcą pomagać i tych, którzy tej pomocy potrzebują. Nasi pracownicy będą koordynować działania obu stron" - wyjaśnił Schreiber.

Dodał, że w serwisie dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego www.biznes.lodzkie.pl powstała specjalna zakładka z informacjami dla firm, które w czasie epidemii koronawirusa przeżywają duże problemy. Zapowiedział, że to początek działań pomocowych urzędu marszałkowskiego dla przedsiębiorców. Szczegóły opracowywanego planu wsparcia biznesu w regionie mają zostać przedstawione w najbliższym czasie.