Łódzkie: Ponad 36 mln zł na inwestycje drogowe w ramach Polskiego Ładu

Ponad 100 zadań drogowych o wartości 36 mln zł zrealizowanych zostanie dzięki drugiej edycji rządowego programu Polski Ład. Pieniądze przeznaczone będą m.in. na modernizację dróg, budowę chodników i przejść dla pieszych - poinformował Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Samorząd województwa łódzkiego dostał kolejne pieniądze na rozwój infrastruktury drogowej w regionie. "To ponad 36 mln zł, z czego ok. 6 mln zł to wkład własny z budżetu województwa, a ok. 30 mln to pieniądze pozyskane z Polskiego Ładu" - podano w piątek w komunikacie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

"Ponad 100 zadań drogowych zrealizowanych zostanie dzięki drugiej edycji rządowego programu Polski Ład. Modernizowane będą drogi, budowane chodniki, aktywne przejścia dla pieszych, przy szkołach powstaną sygnalizacje świetlne. To najbardziej wyczekiwane inwestycje drogowe, wybrane przez Zarząd Województwa Łódzkiego wspólnie z mieszkańcami, samorządami i przy współpracy z rządem Prawa i Sprawiedliwości" - poinformowano.

Na liście inwestycji drogowych są m.in: Choszczewo w pow. zduńskowolskim, Ogonowice w pow. opoczyńskim i Niesułków Kolonia k. Strykowa w pow. zgierskim "Nie bez powodu odwiedzamy cyklicznie wszystkie powiaty naszego województwa, docieramy do najmniejszych miejscowości. Wybraliśmy te zadania i te inwestycje, które najbardziej przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i kierowców i pieszych" - powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber.

Umowy z wykonawcami już zostały podpisane, teraz do akcji wkraczają drogowcy. Większość inwestycji będzie gotowa do końca 2023 roku. Niektóre, te wymagające opracowania bardziej szczegółowej dokumentacji, zakończą się w 2024 roku - przekazano w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.

Ogólnie na inwestycje i bieżące utrzymanie dróg w tegorocznym budżecie samorządu województwa łódzkiego zaplanowano prawie 460 mln zł.

