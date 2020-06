Łódzkie: Ponad 554 mln zł z ZUS na wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej

W sumie ponad 554 mln zł wyniosło wsparcie z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej w województwie łódzkim, na co złożyło się 411 mln zł kosztów zwolnienia ze składek oraz 143 mln zł na wypłatę postojowego - poinformowała w środę rzeczniczka łódzkiego ZUS Monika Kiełczyńska.

"Ponad 554 mln zł - tyle w sumie wyniosło wsparcie z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej w województwie łódzkim. Na tę kwotę składa się zwolnienie ze składek wynoszące łącznie 411 mln zł oraz wypłata tzw. postojowego w kwocie ponad 143 mln zł. Oddziały ZUS z województwa łódzkiego rozpatrzyły też 6,5 tys. wniosków o ulgi i umorzenia w opłacaniu składek, wyrażając zgodę na odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie zaległości składkowych na raty" - przekazała PAP Kiełczyńska.

Rzeczniczka łódzkiego ZUS przypomniała, że 30 maja udostępniono na PUE ZUS możliwość podglądu szczegółów wniosków o zwolnienie z opłacania składek. Funkcja ta jest dostępna na profilach osób, które złożyły wnioski RDZ - o zwolnienie z opłacania składek. Informacje są prezentowane w zakładce Płatnik w bocznym menu w formie dodatkowej zakładki "Tarcza antykryzysowa - wnioski".

"W zakładce każdy przedsiębiorca, który złożył wniosek może zobaczyć, czy ZUS dokonał zwolnienia z opłacania składek, czy też wydał decyzję odmawiającą takiego zwolnienia. Wystarczy wejść na swój profil płatnika. Na stronie zus.pl, znajduje się instrukcja, która pomoże przedsiębiorcom zapoznać się z informacjami na temat wniosku" - wyjaśniła Kiełczyńska.

Przedsiębiorcy, którzy wniosek o zwolnienie z opłacania składek wysłali do ZUS-u pocztą, lub osobiście złożyli go w siedzibie ZUS, informację o zwolnieniu z opłacania składek otrzymają pocztą. Termin realizacji wniosku to do 30 dni od złożenia dokumentów rozliczeniowych za ostatni miesiąc, który podlega zwolnieniu. Jeśli wniosek dotyczy także maja, termin mija w lipcu.

"Problematyczne są jedynie te wnioski, które zostały błędnie wypełnione. Tych, niestety, nie brakuje. Błędy we wnioskach wymagają wyjaśnienia, a to z kolei ma wpływ na czas ich realizacji. Zachęcamy klientów do wpisywania we wnioskach numeru telefonu lub e-maila. Jeśli we wniosku znajduje się błąd, pracownicy korzystają z tej formy kontaktu z klientem, co skraca czas rozpatrywania sprawy" - dodała Kiełczyńska.