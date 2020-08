Łódzkie: Ponad 57 mln zł dla mikro i małych przedsiębiorców

Ponad 57 mln zł wsparcia dla mikro i małych przedsiębiorców, którzy ucierpieli w związku z pandemią koronawirusa, przekaże z funduszy unijnych Urząd Marszałkowski w Łodzi - poinformował w środę marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber.

"Mamy kolejną propozycję wsparcia dla tych wszystkich przedsiębiorców z województwa łódzkiego, którzy ucierpieli w związku z COVID 19, i którzy mogą te straty, które ponieśli, udokumentować. Z funduszy unijnych przekazujemy ponad 57 mln zł na wsparcie działań dotyczących kapitału obrotowego dla mikro i małych przedsiębiorców. To program zaprojektowany przez Ministerstwo Rozwoju" - poinformował Schreiber w środę na konferencji prasowej.

Marszałek przypomniał, że już wcześniej przedsiębiorcy z Łódzkiego mieli szansę udziału w projekcie związanym z przebranżowieniem - na ten cel przeznaczono łącznie 90 mln zł. Nabór w konkursie na przebranżowienie został zakończony 13 lipca; trwa ocena wniosków, których złożono blisko 1,5 tys.

Nabór wniosków w konkursie dotyczącym wsparcia na kapitał obrotowy, czyli zobowiązania, wypłaty dla pracowników itp., ruszy 3 września, ale już teraz na stronie cop.lodzkie.pl można zapoznać się z warunkami konkursu i dokumentami, które będzie musiał przedstawić przedsiębiorca.

"Przedsiębiorcy dowiedzą się, w jaki sposób będzie wyliczana wysokość dotacji, kto może się ubiegać o tę dotację i jakie są warunki szczególne dotyczące konkursu. Przez dwa tygodnie przedsiębiorcy będą mogli zapoznawać się z tymi dokumentami, żeby przygotować się do drugiego etapu, który rozpocznie się 3 września o godz. 10. Wtedy przedsiębiorcy będą mogli zalogować się do generatora wniosków, wypełnić go i wysłać. Aplikacje będą przyjmowane przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy do wysokości 120 procent zaplanowanej alokacji" - zaznaczył dyrektor łódzkiego Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Łukasz Stajuda.

Wysokość dotacji uzależniona będzie od szczegółowo rozpisanych w regulaminie konkursu algorytmów. Zależy m.in. od liczby zatrudnionych osób na umowę o pracę w przeliczeniu na pełne etaty w firmie i czasu, na jaki przedsiębiorca zadeklaruje utrzymanie działalności gospodarczej. Według Stajudy osoba samozatrudniona może otrzymać nawet 23 tys. zł.

Wniosek o dofinansowanie będzie można składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP. W ramach naboru przedsiębiorca może ubiegać się o dofinansowanie jednego projektu. W przypadku złożenia większej liczby projektów, ocenie podlegać będzie wyłącznie pierwszy projekt według kolejności złożenia. Pozostałe zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.