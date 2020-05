Łódzkie: Porozumienie marszałka i Wód Polskich na rzecz przeciwdziałania suszy

Marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber i prezes Wód Polskich Przemysław Daca zawarli w czwartek porozumienie na rzecz przeciwdziałania skutkom suszy. W jego ramach za sumę 18 mln zł zaplanowano działania na rzekach, które wpłyną na poprawę nawodnienia terenów rolnych.

"Susza jest realnym i prawdziwym wyzwaniem, które nas obecnie dotyka. W woj. łódzkim, będącym bardzo ważnym obszarem rolniczym, suszą potencjalnie zagrożone jest 60 proc. terenu. W pierwszej kolejności staramy się podjąć działania tu i teraz tam, gdzie są one potrzebne, żeby zatrzymać wodę tam gdzie ona jest oraz spiętrzyć jej poziom tam gdzie tej wody potrzeba więcej" - podkreśliła obecna na podpisaniu porozumienia wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Anna Moskwa.

Dodała, że susza i powódź to przykłady działań, które można wdrażać tylko ramię w ramię we współpracy strony rządowej i samorządowej.

Wcześniej wiceszefowa resortu gospodarki morskiej wspólnie z marszałkiem Schreiberem i prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wizytowała jedno z urządzeń piętrzących na rzece Ner w gminie Świnice Warckie (Łódzkie). To jeden z elementów przeciwdziałania skutkom suszy w ramach zawartego w czwartek porozumienia.

Celem pierwszego w skali kraju tego typu porozumienia między samorządem i Wodami Polskimi jest realizacja zadań w obszarze gospodarki wodnej na terenie woj. łódzkiego, zwłaszcza w zakresie zwiększania retencji wód oraz przywracania funkcjonalności systemów melioracyjnych, pozwalających na poprawę nawodnienia terenów rolnych.

W tym roku Wody Polskie planują wykonanie robót na terenie woj. łódzkiego za ponad 16 mln zł. Zadeklarowano również m.in. dofinansowanie 103 nowych zadań, które zostaną wprowadzone do planu na ten rok. Mają one na celu poprawę zdolności retencyjnej zlewni rzek i cieków. Prace zostaną wykonane za ponad 2 mln zł. Na obszarze Łódzkiego jest obecnie 198 urządzeń, na których realizowane jest piętrzenie wody. Część z nich zostanie wyremontowana i przebudowana.

"Zatrzymanie wody w obecnej sytuacji katastrofy jest wyzwaniem dla nas niezwykle ważnym. I każda pomoc, każda współpraca jest bardzo cenna. Dziś mówimy o jazach, spiętrzeniach wód, które musimy z jednej strony zmodernizować i spowodować, żeby ono w ogóle było. Zwiększenie liczby jazów z 200 do 300 to wynik bardzo dobry. Wsparcie finansowe, które trafi do naszego regionu będzie pierwszym dobrym krokiem w kierunku, na którym bardzo nam zależy" - powiedział marszałek Schreiber.

Daca wskazał natomiast, że zaplanowane działania mają na celu zatrzymanie opadów deszczu w korytach rzek, kanałach i wodach melioracyjnych.

"Liczba jazów zwiększy się do 303 urządzeń. Retencja korytowa poprzez zwieszenie zasobów wody w glebie bezpośrednio wpływa na sąsiadujące pola. Zgromadzoną wodę można też rozdystrybuować przez urządzenia melioracyjne na uprawne pola, dzięki czemu możemy zwiększyć 10-krotnie zasięg jej zasobów. Dlatego musimy, jak najszybciej wprowadzić współpracę jednostek Wód Polskich z lokalną społecznością. Myślę, że ta współpraca powinna zaczynać się właśnie od władz województwa" - tłumaczył szef PGW Wody Polskie.

Moskwa dodała, że rząd wprowadza także długoterminowe programy chroniące przed suszą oraz powodziami. To - jak mówiła - zawierający działania na rzecz oszczędzania wody w każdym gospodarstwie program "Stop Suszy" przewidziany do 2050 roku. Oraz program inwestycji w budowę jazów, stopni wodnych zaplanowany do 2027 roku.

"Pozwoli nam to mieć tę wodę tam, gdzie jej potrzebujemy i kiedy jej potrzebujemy. Ale też działać w zgodzie z przyrodą, bo wszystkie nasze inwestycje są prowadzone bez nadmiernej ingerencji w środowisko. Tylko w taki sposób jesteśmy w stanie uchronić się przed katastrofami w gospodarce wodnej" - zapewniła wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi.