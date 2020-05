Łódzkie: Powstaną obwodnice Błaszek, Brzezin i Łowicza

Ministerstwo Infrastruktury zatwierdziło programy trzech dużych inwestycji drogowych, które mają zostać wybudowane w województwie łódzkim. Chodzi o obwodnice Błaszek, Brzezin i Łowicza - poinformował rzecznik prasowy ministerstwa Szymon Huptyś.

Budowę trzech obwodnic w województwie łódzkim, w Błaszkach, Brzezinach i Łowiczu, zatwierdziło ministerstwo. To nowe odcinki dróg, główne o ruchu przyspieszonym, w sumie o długości prawie 32 km. Inwestycje w Łódzkiem stanowią część rządowego programu budowy 100 nowych obwodnic.

"Mieszkańcy trzech miejscowości położonych w województwie łódzkim odetchną od uciążliwego ruchu tranzytowego, zmniejszy się też hałas i zanieczyszczenie powietrza. Kierowcy podróżujący drogami krajowymi w tym województwie zyskają wygodne i bezpieczne trasy, nie będą też tracić czasu w korkach, jak ma to miejsce obecnie" - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Podstawowym celem budowy tej części programu budowy obwodnic w województwie łódzkim jest wyprowadzenie ruchu z kolejnych 3 miast. Obwodnica Błaszek ma powstać w ciągu drogi krajowej nr 12, a obwodnica Brzezin odciąży miasto i zapobiegnie tworzeniu się zatorów na drodze krajowej 72. Obwodnica Łowicza, na drogach krajowych nr 14, 70 i 92, także zapobiegnie tworzeniu się korków w mieście.

"Dzięki budowie obwodnic nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości dróg krajowych stanowiących ważny element układu komunikacyjnego centralnej Polski. Inwestycje poprawią również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego w relacji Łódź (A1) - Rawa Mazowiecka (S8), Warszawa - Łowicz - Kutno - Konin oraz Sieradz (S8) - Kalisz" - zapewnił Szymon Huptyś.

Obwodnice Błaszek, Brzezin i Łowicza powstaną do 2029 roku. W ramach rządowego programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Koszt tych inwestycji to blisko 28 mld zł. Budowa 100 obwodnic będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.