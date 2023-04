Łódzkie: Pracownicy PGE GiEK i uczniowie posadzili 10 tys. drzew

Pracownicy PGE GiEK oraz Kopalni i Elektrowni Bełchatów wraz z uczniami szkół w Bełchatowie i Kleszczowie posadzili w pobliżu bełchatowskiego kompleksu energetycznego 10 tys. młodych sosen w ramach akcji "Lasy pełne energii".

Jak zaznaczył wiceprezes PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) Sławomir Podkówka, "sadzenie nowych lasów jest szczególnie ważne wobec walki z tzw. niską emisją, odpowiedzialności za przyszłe pokolenia i stan środowiska naturalnego". Przypomniał, że firma sadzi lasy również w ramach rekultywacji terenów pogórniczych. "W pobliżu Kopalni Bełchatów i Turów posadziliśmy do tej pory łącznie ok. 47 milionów drzew" - podał Podkówka, cytowany we wtorkowym komunikacie spółki.

"Lasy pełne energii" to prowadzony od ponad 23 lat projekt środowiskowy Grupy PGE. Co roku wiosną, we współpracy z Lasami Państwowymi, pracownicy PGE z rodzinami, dziećmi, młodzieżą szkolną, harcerzami, sportowcami i przedstawicielami lokalnych społeczności sadzą drzewa na terenie nadleśnictw. W tym roku tam, gdzie znajduje się bełchatowski kompleks energetyczny, uczestnicy akcji posadzili 10 tys. młodych sadzonek sosny jednorocznej.

W tegorocznej akcji, oprócz pracowników PGE GiEK oraz Kopalni i Elektrowni Bełchatów, wzięło udział ponad 70 uczniów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie oraz z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie.

"Do udziału w akcji zapraszamy młodzież z lokalnych szkół, z którymi na co dzień współpracujemy. Co roku wielu uczniów uczestniczy w naszych akcjach sadzenia lasów, co bardzo nas cieszy. To z pewnością ciekawe urozmaicenie zajęć szkolnych, ale przede wszystkim satysfakcja z tego, że można zrobić coś nie tylko dla siebie" - podkreślił dyrektor Elektrowni Bełchatów Michał Banaszczyk.

Akcja ma też zwiększyć świadomości na temat roli lasów dla środowiska i klimatu oraz odnowienie gospodarki leśnej. "Dzięki zaangażowaniu wszystkich uczestników akcji +Lasy Pełne Energii+ od 2017 roku udało się posadzić blisko 30 tysięcy drzew w sąsiedztwie bełchatowskiego kompleksu energetycznego" - poinformował dyrektor Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów Krzysztof Rośniak.

W 2022 r. uczestnicy programu posadzili drzewa w 19 miejscach na terenie 13 województw - przez cztery wiosenne tygodnie oraz jesienią posadzono ponad 75 tys. drzew.

Od początku działania programu posadzonych zostało ponad 770 tys. drzew, głównie sosen, świerków, dębów i buków w 51 lokalizacjach na terenie 14 województw.

