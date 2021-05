Łódzkie: Prawie 23 mln zł na drogi dojazdowe do pól

Prawie 23 mln tys. zł z budżetu woj. łódzkiego zostaną przeznaczone na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych - poinformował w poniedziałek Urząd Marszałkowski w Łodzi. Dofinansowania przyznano 157 ze 177 gmin w regionie.

"Nowoczesne rolnictwo wymaga drogi szerokiej i utwardzonej. Pieniądze trafią więc do wszystkich 157 gmin z regionu, które zgłosiły takie zapotrzebowanie. W ten sposób z budżetu województwa łódzkiego zmodernizowanych zostanie 151 kilometrów dróg. Jest to działanie, które poprawi jakość życia i pracy zarówno rolnikom, jak i wszystkim tym osobom, które będą chciały np. dojechać i zakupić produkty bezpośrednio u rolnika" - podkreślił członek zarządu województwa łódzkiego Andrzej Górczyński.

Jak podały służby marszałka województwa, zarząd regionu przyznał dofinansowania na realizację budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na łączną kwotę ponad 22,7 mln zł. Zadanie to cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród samorządów terytorialnych, dlatego dołożono starań, aby dofinansowanie trafiło do wszystkich zainteresowanych. Wszystkie umowy na dotacje do budowy dojazdów do pól w Łódzkiem zostaną podpisane do końca czerwca.

Tego samego dnia zarząd województwa przyznał też dofinansowanie na wykonanie dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych o łącznej wysokości 73 mln zł. Otrzymają je powiaty: pabianicki i zduńskowolski.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl